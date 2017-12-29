Ученые раскрыли лучший способ заваривать кофе 5 29.12.2017, 7:56

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Американские химики изучили утренний напиток, приготовленный разными методами.

Химики из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что заваривание кофе холодным способом приводит к повышенному уровню концентрации кофеина в напитке. Работу ученых опубликовал Scientific Reports (перевод – korrespondent.net).

Отмечается, что были изучены четыре вида кофе. Напитки сравнили с помощью традиционного заваривания кипятком и холодным способом (приготовление занимает от 10 часов до суток при воде комнатной температуры).

В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола.

Ученые сравнили химический состав получившихся напитков и пришли к выводу, что при холодном заваривании кофе, к примеру, темной обжарки и грубого помола, выделяется 1000 миллиграмм кофеина на литр напитка. А при приготовлении кофе кипятком концентрация этого вещества не превышает 800 миллиграмм.