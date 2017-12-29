Стрелок с «Меньшевика»: Борьба продолжается, фабрику не сдам 4 29.12.2017, 8:08

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Фото: ТАСС

Бизнесмен Аверьянов рассказал свою версию произошедшего на кондитерской фабрике в Москве.

Илья Аверьянов, застреливший накануне охранника на фабрике «Меньшевик» в Москве, заявил в суде, что убил его случайно, передает «Интерфакс». Аверьянов рассказал свою версию случившегося на заседании Пресненского суда столицы, где решается вопрос о мере пресечения.

Бывший директор фабрики заявил суду, что не собирался калечить или убивать кого-либо. По его словам, на него начали надвигаться вооруженные люди, и он сделал «предупредительный выстрел в плитку». У него из рук пытались выхватить оружие. «Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки», — рассказал Аверьянов.

После этого он подчеркнул, что не собирался никого убивать и что сожалеет о произошедшем. По словам Аверьянова, произошел рейдерский захват «Меньшевика».

«В апреле захватчики уже пытались отобрать фабрику и избили меня, 27-го числа я увидел, что они настроены более серьезно, ломали оборудование. Я вооружился «Сайгой». Борьба за фабрику продолжается, фабрику я не сдам», — добавил он.

Накануне, 27 декабря, в интервью Business FM он говорил, что он «применил оборону» после того, как его «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием». «Одного застрели — по-моему, насмерть, к сожалению», — сказал Аверьянов.

Аверьянов попросил суд направить его под домашний арест. По данным ТАСС, своей вины он не признал. Суд отказал ему в домашнем аресте и отправил под стражу. Бывшему владельцу «Меньшевика» предъявили обвинение в убийстве.