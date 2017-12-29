Работа минчанки вошла в топ-100 итальянского Vogue 29.12.2017, 8:17

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Для фэшн-фотографа публиковаться в итальянском Vogue – это как режиссеру попасть в Голливуд.

Снимок Татьяны Кежа редакция сайта итальянского журнала Vogue выбрала одним из лучших фото, которые публиковались в 2017 году.

Татьяна рассказала CityDog.by, что это фото сделано в рамках фотосессии с профессиональной моделью. Минчанка давно занимается фэшн-фотографией, которая стала ее профессией. В итальянском Vogue она начала публиковаться два с половиной года назад. Тогда она училась на онлайн-курсе у британского фэшн-фотографа Ника Найта. В рамках одного из заданий работы смотрели редакторы Vogue, они и предложили Татьяне присылать снимки в журнал.

– Для фэшн-фотографа публиковаться в итальянском Vogue – как режиссеру попасть в Голливуд. Это очень престижно, потому что итальянский Vogue считается трендсеттером в своей отрасли, – прокомментировала Татьяна.