Сегодня – день памяти Винцента Дунин-Марцинкевича 29.12.2017, 8:21

Создатель бессмертной «Пинской шляхты» творил на белорусском и польском языках.

Классик белорусской литературы родился 205 лет назад,

Винцент Дунин-Марцинкевич родился 4 февраля 1808 года в фольварке Панюшковичи под Бобруйском в семье мелкого дворянина-арендатора.

Среднее образование будущий писатель и драматург получил в Бобруйске, затем был два года студентом-медиком Виленского университета, служил чиновником в разных учреждениях Минска.

Дунин-Марцинкевич писал на белорусском и польском языках. В центре его художественных зарисовок стоит белорусская деревня, ее быт. Особое внимание уделял белорусскому фольклору. Поэт красочно воспроизводит белорусские обряды (купальская ночь, «дожинки», «дзяды»).

Пьесы Дунина-Марцинкевича остаются актуальным материалом для белорусских драматических театров. Устойчивой популярностью пользуется «Пінская шляхта», отличающаяся живостью диалога и удачным развертыванием комических ситуаций. Данная пьеса является классическим белорусским литературным произведением и входит в школьную программу, так же как и комедия «Залеты».

Классика белорусской литературы не стало 29 декабря 1884 года.