«Накупил продуктов на 30 рублей – положу в холодильник до Нового года» 6 29.12.2017, 8:28

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Что минчане покупают к праздничному столу?

До Нового года осталось всего несколько дней. Журналисты kp.by узнали, что люди покупают На Комаровке накануне праздников, сколько тратят и что планируют приготовить на новогодний стол.

Татьяна:

- Купила овсянку, хлеб, сосиски, сыр, сметану. Этого мне хватит дня на два, у меня большая семья. Пойдем закупаться и перед Новым годом. Обычно мы курицу тушим, салатики готовим – оливье, овощной, карпа затушим, бутерброды сделаем. Колбаски домашние будут, палендвичка – все сама готовлю, у брата кабанчик есть, он меня снабжает домашним мясом.

Нелли:

- Молочко взяла, колбаску «Крестьянскую» сырую. Блинчиков пожарю – и будет мачанка. А на Новый год куплю кур, яйца, творог, сметану – блинчиков напечем, и все хорошо будет. Апельсинов возьмем, яблочек. На новогодний стол трачу рублей 50. А сегодня купила на 30 рублей – мне этого хватит до Нового года.

Андрей:

- У меня в пакете конфеты, мяско – за все отдал рублей 40. Все пойдет на подарки. К Новому году обязательно приобретем красную рыбу, икру – все, как положено! Что еще? Да все банальное: сыр, масло, майонез. Думаю, на еду к новогоднему столу уйдет чуть больше 100 рублей.

Аркадий:

- Я купил сало, конфеты к Новому году. Вот видите, сколько я конфет набрал! Здесь килограмм четыреста! Сыр взял, творог домашний – это все положу в холодильник или на балкон до Нового года. Потратил рублей 35. А Новый год будем праздновать вдвоем, так что стол у нас будет скромненький. Нужно будет докупить еще что-то из мясных продуктов, к салатику что-то, рыбку красненькую, фрукты.

Татьяна:

- Купили мандарины с апельсинами, киви. Сегодня мало купили – обычно если папа покупает, то сразу два больших пакета берет. У нас трое детей, все быстро кушают.

Алексей:

- На новогодний стол тратим рублей 300-400. Обычно покупки делает жена, я выполняю только транспортные функции. Сегодня пришел за мелочами – хлеб, молоко.

Ирина:

- Обычно покупаю мясо, колбасные изделия, кисломолочные продукты – все у конкретных продавцов. Я уже много лет хожу, их знаю давно, они мне предлагают всегда хорошие продукты. Обычно закупаюсь на неделю, и чай-кофе здесь покупаю. Сегодня закупилась на 100-120 рублей, но это без мяса. Думаю, до Нового года мне хватит. На праздник не намерена тратить много. В основном потянет, конечно, спиртное – я предпочитаю импортное, ну и сладости, деликатесы типа икры. Наверное, в сумме будет рублей 300-400.

Виталий Александрович:

- В пакете у меня три кило мандарин, два килограмма хурмы, два килограмма бананов, два литра молока, а сейчас иду за мясом. Наверное, это уже будет к Новому году, потому что потом будет некогда. Я сегодня потратил 22 рубля, а на Новый год будет жена докупать. Коронное блюдо на нашем новогоднем столе - запеченный индюк. Я его купил, а сейчас не знаю, что с ним делать – в морозильник не влезает, там 12 килограммов.

Анна:

- Я тортик купила, чай, кофе – потратила рублей 20, даже чуть меньше. Это не к Новому году, а так, с друзьями посидеть в предновогодний вечер. Здесь, на Комаровке, все чуть подешевле, чем в магазинах. Обычно много готовим, но посчитать, сколько конкретно будет блюд, я не могу. Оливье, может еще какой салатик, пельмени в этом году будем делать – на них начинку надо купить.

Елизавета Викторовна:

- Я специально приехала за творогом домашним – он по 7,50 и за сыром, ну и плюс выпечка здесь немножко дешевле. На Новый год планирую готовить салат из куриной грудки с грибами, салат под шубкой сделаю, рыбка красная есть. Я все цены запоминаю: например, молоко отборное, которое я обычно покупаю, здесь стоит 1, 10, в магазине оно по 1,38-1,58. Сегодня на все рублей 30 потратила. Новый год будем встречать вдвоем с внучкой, но, думаю, что придется потратить не меньше 100 рублей. Конечно, откладывала эти деньги заранее – где ж ты с пенсии столько выложишь!

Алеся, продавец мяса:

- Настроение у всех покупателей хорошее, в основном берут вырезку - для запекания. Предпочтение отдается ровному мясу. Свинину берут хорошо, так как год собаки. Но пока не спешат покупать, не хотят морозить мясо.