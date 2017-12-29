Владимир Владимирович отказался от логики 5 29.12.2017, 8:37

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Путин и его двор могут преподнести очередной сюрприз.

"Простым смертным тяжело и почти невозможно представить, зачем было оказывать помощь сепаратистам на востоке Украины, потом отрицать эту помощь, потом признать и в конце концов притвориться миротворцем", – отметил в интервью "Обозревателю" российский философ и публицист Максим Горюнов. Он пояснил, почему действия Кремля находятся по ту сторону логики, какие у Москвы есть варианты по Украине и почему в РФ на самом деле нет граждан – только подданные.

- Небезызвестный Константин Затулин заявил, что Путин примет решение по Украине после выборов. Согласны ли вы с такими оценками? И каким, собственно, может быть это решение?

- Не думаю, что к словам господина Затулина следует относиться серьезно. Вообще, с чего вы взяли, что за его выступлениями надо следить? Господин Затулин – рядовой российский пропагандист. Институт стран СНГ, возглавляемый им, не имеет никакого отношения к науке. И сам институт, и его доклады, и его конференции – это только пропаганда.

Затулин не изучает предмет как ученый. Он придумывает громкие высказывания в великодержавном стиле, как писатель. На этот раз он придумал, что Россия способна "принять решение по Украине". Интересно, что ей мешало "принять решение" три года назад? Неужели санкции так укрепили экономику России, что она может себе позволить "принимать решения" о судьбах ее соседей?

За словами господина Затулина не стоит ничего, кроме писательского вдохновения. Обсуждать вдохновение должны не политологи, а литературные критики. Вообще было бы правильно, если бы Затулин и коллектив его авторов сменили название: не "Институт стран СНГ", а "Издательство геополитической фантастики".

Господин Затулин в самом деле талантливый писатель, и его рассказы имели бы успех у читателей. Полагаю, после смены профиля издательство Затулина ждет успех: его произведениями будут зачитываться в электричках и маршрутках от Воронежа до Хабаровска.

- Что или кто сегодня реально ограничивает возможности и реализацию планов Путина, в том числе по Украине?

- Если коротко, то все: от слабеющей экономики и плохих университетов до ухудшающихся отношений со всеми развитыми странами вместе взятыми.

- Какими могут быть его действия до выборов? В последнее время он позиционирует себя как миротворец (обмен пленными, согласие на миротворческую миссию, вывод войск из Сирии и прочее). Будет ли он закреплять за собой этот имидж? Если да, каким образом?

- Думаю, последние несколько лет показали, что никто точно не знает, что именно происходит в голове у Владимира Владимировича. Наверняка у его поступков есть какая-то логика. Возможно, ближний круг Владимира Владимировича, его двор, понимают, что он говорит и делает. Возможно, двор и Владимир Владимирович, обсуждая происходящее, высказывают нечто осмысленное.

Проблема в том, что простым смертным тяжело и почти невозможно представить, зачем было оказывать помощь сепаратистам на востоке Украины, потом отрицать эту помощь, потом признать и в конце концов притвориться миротворцем. Останется ли он миротворцем, или отправит в Луганск свежую партию каких-нибудь балтийских морских казаков - неизвестно.

Можно, конечно, догадываться и строить предположения, но практика показывает: самые правдоподобные прогнозы не сбываются. Владимир Владимирович и его двор живут по ту сторону логики простых смертных. Чтобы предсказывать их действия, нужен талант дельфийских оракулов.

- По мотивам большой пресс-конференции Путина лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что он – больший патриот Украины, чем Порошенко. В чем корни особой "любви" руководства России к уже независимой стране? Когда можно ожидать, что она, наконец, исчерпает себя?

- Господин Миронов является политиком в том же смысле, в котором господин Затулин является ученым. И Миронов, и Затулин – большие выдумщики, которые могли бы сделать писательскую карьеру, сочиняя фантастику. К сожалению, Россия не является литературной страной. Писательский труд в ней ничего не стоит. Люди с выдумкой, такие как господин Миронов и господин Затулин, идут в пропаганду. Оба они пропагандисты, и разница между ними в том, что господин Затулин занимается пропагандой, притворяясь ученым, а господин Миронов – притворяясь лидером партии.

С точки зрения пропаганды, ориентированной на россиян, живущих глубоко в России, сказать, что Путин для Украины лучше, чем Порошенко – это очень удачная фраза. Думаю, ей аплодировали во всех маленьких российских городках со слабым интернетом. Собственно, только так и нужно относиться к репликам Миронова: как к тому, что должно срывать аплодисменты в пустеющих российских районных центрах, где почти не работает интернет и сутки напролет из телевизора вещают, сменяя друг друга, Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев.

- О роли личности в истории. Зависит ли прекращение российско-украинского конфликта лично от товарища Путина?

- Полагаю, что и ее начало не сильно от него зависело. Россияне в самом деле хотели вернуться в империю. Если мы посмотрим на то, каким невероятным спросом пользовалась великодержавные идеи весной 2014-го, станет понятно, что Крым – это не индивидуальное безумие президента России, а коллективное безумие страны. Золотой двуглавый орел, триколор, гром победы и прочие радости российского прошлого – россиянам хотелось бы вернуться во времена, когда они имели влияние.

Точно так же, как и венгры, тоскующие по великой Венгрии, и испанцы, тоскующие по своим заокеанским колониям, и сербы, тоскующие по Югославии.

Можем ли мы сказать, что за прошедшие три года имперская повестка себя исчерпала, и к россиянам вернулся разум? Думаю, что нет.

- Мы в Украине возлагаем большие надежды на российскую оппозицию, но, увы, пока она не демонстрирует особых возможностей и свежих идей. Когда она, грубо говоря, проснется?

- Украинцы ошибаются, рассчитывая на скорый успех российской оппозиции. Владимир Владимирович Путин правит Россией вот уже восемнадцать лет. За это время российская оппозиция так и не смогла его сместить.

Схожие проблемы у оппозиций, к примеру, в странах Средней Азии. Казахская оппозиция за двадцать восемь лет не смогла ничего сделать с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. В соседнем Туркменистане оппозиция бессильна против Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова. До него она была бессильна против Сапармурата Атаевича Ниязова, назначившего себя пожизненным президентом. Узбекистаном в течении двадцати пяти лет, до самой своей смерти, правил Ислам Абдуганиевич Каримов. Его сменил Шавкат Миромонович Мирзиёев. Узбекская оппозиция была бессильна против Каримова. Теперь она бессильна против Мирзиеева. Таджикистаном вот уже двадцать три года правит Эмомали Шарипович Рахмонов. С 2015 года он именует себя "Основателем мира и национального единства - Лидером нации". В 2016 году Эмомали Шарипович внес поправку в Конституцию Таджикистана и теперь может избираться на пост президента неограниченное количество раз.

Так ли уж сильно разнятся перспективы оппозиции в современной России и в государствах Средней Азии? Кто сказал, что у российской оппозиции больше шансов на успех, чем у туркменской, узбекской и казахской? Откуда вообще взялась эта вера в способность российской оппозиции влиять на власть? Мы же не ждем, что казахская оппозиция вдруг добьется отставки господина Назарбаева? Или что туркменская оппозиция внезапно найдет управу на своего сиятельного Бердымухаммедова?

Каримов, как и Ниязов, оставил пост президента потому, что умер, а не потому, что узбекская оппозиция добилась его отставки. Почему мы решили, что российской оппозиции удастся то, что не получилось у соседей по Евразии, на культурном единстве с которыми так упорно настаивает государственная пропаганда?

Украинцам, конечно, хотелось бы, чтобы российские граждане решали свои проблемы сами. В конце концов, изначально Путин – это проблема граждан России. В мире демократии принято, что граждане отвечают за странности избранного ими президента. Проблема в том, что россияне не являются гражданами. Они скорее подданные. Их отношения с президентом – это отношения подданных с государем: покорность, покорность и еще раз покорность. В этом пункте они мало отличаются от современных узбеков, туркменов, казахов и таджиков.

К несчастью для украинцев, Владимир Владимирович превосходит Нурсултана Абишевича, Гурбангулы Мяликкулиевича, Сапармурата Атаевича, Шавката Миромоновиа, Эмомали Шариповича и Ислама Абдуганиевича тем, что последние были и являются проблемой строго внутри границ своих стран. Путин перерос свою страну и стал проблемой для соседних народов, что говорит о его силе. Думаю, шансы российской оппозиции на успех не намного выше, чем у узбекской, туркменской и казахской.

- Как будут развиваться события вокруг Керченского (Крымского) моста? Надо полагать, его таки достроят, несмотря на сумасшедшую дороговизну проекта. Звучат мнения о том, что Украине не следует реагировать слишком нервно на этот факт, поскольку, когда Крым вернется в Украину, "как минимум, половина моста будет вашей". Согласны ли Вы с этим?

- Полагаю, этот мост ждет блестящее медийное будущее. Со временем детали его строительства будут изучать в школах государственного менеджмента по всему миру как пример неэффективного управления. Керченский мост будет красоваться на обложках учебников, хрестоматий и пособий по антикоррупционной деятельности для будущих чиновников и политиков.

Возможно, в нескольких языках появится устойчивое выражение "строить мост", которое будет обозначить пустую трату времени и средств. Интересно, какой иероглиф придумают для этого выражения китайцы?

На самом мосту будут регулярно проводить антикоррупционные форумы, семинары, презентации расследований и новых методик поиска нарушений налогового законодательства. Не удивлюсь, если в ближайшее время компания HBO вернет в строй съемочную бригаду, работавшую над сериалом "Сопрано" и снимет пару-тройку сезонов о том, как россияне строили свой мост.

- И, наконец, швейцарские эксперты пришли к выводу, что РФ готова начать ядерную войну. Ваши оценки.

- Присоединение Крыма было абсолютно неожиданным. Спасение Януковича, отправка казаков в Луганск и Донецк, ухудшение отношений с европейскими странами, заражение российских телеканалов тупейшей пропагандой и прочее – все это было неожиданным.

Очевидно, правительство России отказалось от логики простых смертных и устремилось куда-то вдаль. Мы не знаем, как далеко оно ушло в эту даль. Новость о Крыме, повторюсь, была как снег на голову. Почему бы таким снегом на голову не стать ядерным взрывам?