Боно: Миру нужно больше демократии и рок-н-ролла 29.12.2017, 8:59

Фронтмен ирландской рок-группы U2 подвел итоги 2017 года.

В Америке — Дональд Трамп, в Европе — «брексит». История двинулась вспять, за мир снова придется бороться, и это — шанс на второе рождение рок-н-ролла, сказал фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно в большом интервью журналу Rolling Stone.

«Музыка стала очень девчачьей. С какой-то стороны это и неплохо, но в итоге хип-хоп остался единственной формой выражения юношеской злости — а вот в этом ничего хорошего нет», — сказал Боно.

«Что такое рок-н-ролл, в конце-концов? Его рождает гнев. У великих музыкантов он всегда есть, поэтому The Who такая прекрасная группа. Или Pearl Jam. У Эдди [Веддера] есть эта ярость».

Первое пришествие рок-н-ролла, по мнению Боно, стало результатом «системного шока», который мир пережил после Второй мировой войны, когда человечество вдруг увидело, что способно уничтожить жизнь на Земле.

«Все поменялось, осознанно и бессознательно. Джакометти стал творить по-другому, Пикассо — рисовать иначе. В мир ворвался рок-н-ролл. Все эти дети цветов, любовь и пацифизм — все это родилось на руинах Второй мировой».

«Мой сын верит, что мир ждет новая рок-революция», — сказал Боно, а на вопрос, что он сам думает о судьбе рок-н-ролла, ответил: «Он вернется».

За 40-летнюю музыкальную карьеру Боно из ирландского бунтаря вырос в звезду с мировым именем и состоянием больше полумиллиарда долларов. Неугомонный борец с бедностью и СПИДом, он на короткой ноге с мировыми лидерами.

До сих пор Боно был уверен, что мир с каждым годом становится лучше, но в 2016 году все изменилось, рассказал он Rolling Stone. В США победил Трамп, в Великобритании — сторонники выхода страны из Евросоюза.

«Сначала я подумал: «мелодрама какая-то». С чего это вдруг мои знакомые, здравомыслящие вроде люди, стали такие печальные, как будто кто-то умер. А потом я понял. Умерла наша беззаботность», — сказал Боно.

«Поколение, которое выросло с мыслью, что человечество естественным образом эволюционирует в сторону справедливости и равноправия, вдруг осознало, что это далеко не факт».

«Мы возвращаемся туда, откуда пришли. Наше новое — это давно забытое старое. Это пугает. Люди вновь демонизируют «чужих».

На мировые события наложилась личные проблемы Боно со здоровьем: он болел и чудом выжил.

«У многих в жизни бывают такие моменты угасания. Иногда психологические, иногда — физические. У меня был вполне себе физический».

Боно отказался обсуждать подробности, но признался, что это событие наложило отпечаток на новый альбом U2 «Songs of Experience», выпущенный в декабре.

«Весь этот политический апокалипсис в Европе и в Америке вдруг вошел в совершенный резонанс с тем, что происходило со мной», — сказал Боно, и привел в пример песню «The Blackout» из нового альбома.

«Там много смешных строк, я считаю. «Динозавр задумался, что он до сих пор делает на Земле», — я сначала это о себе написал. Но потом понял, что это отлично отражает то, что происходит сейчас в мире. Я подумал: «Боже мой, вот — демократия, я с ней всю жизнь рос, и вот кому сейчас на самом деле угрожает угасание».

Боно ожидал, что альбом выйдет рефлексирующим, но получилось бодро, «немного по-юношески». В свои 57 лет он не собирается останавливаться. U2 только вернулись с гастролей и весной вновь отправятся в турне.

«Мы хотим быть полезными, мы хотим изменить мир. Но в то же время хочется, чтобы было весело. Разве это плохо?» — сказал Боно.

А как сохранить волю к жизни, когда мировые и личные проблемы вдруг сплелись в такой плотный клубок, а тьма сгущается?

«Я верю, что именно в темноте мы учимся видеть. Там, где нет света, нам лучше видно себя самих», — сказал Боно.

И еще один совет от рок-звезды: «За все эти годы я многому научился у Боба Дилана. И от него я узнал, что в самые серьезные моменты главное — сохранять чувство юмора. Вот, что нужнее всего — чувство юмора, твою мать!».