Николай Статкевич: Начинается самое важное и интересное 4 29.12.2017, 9:02

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Николай Статкевич

В конце 2017 года Беларусь оказалась на пороге необратимых изменений.

«Уходящий год был знаковым для Беларуси и нашего народа», - заявил в интервью Charter97.org лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, подводя итоги 2017 года.

- Как бы вы охарактеризовали 2017 год? В чем его отличие от прошлых лет?

- Для меня это был очень знаковый год, который показал, что у нашего народа пробудилось человеческое достоинство и желания перемен.

Доказательством этого стали массовые акции протеста, которые начались 17 февраля в Минске с организованного БНК Марша рассерженных белорусов – и вскоре охватили без преувеличения всю страну.

Белорусы показали, что готовы бороться и выходить на улицы ради нормальной жизни в нормальной стране. Власть увидела благодаря этим выступлениям реальное отношение народа к себе и впала в панику.

И это – главный результат 2017 года. Белорусы показали, что они прошли путь от народа к политической нации.

- Какие еще события уходящего года вы хотите отметить? Что стало наиболее важным по степени воздействия на ситуацию в Беларуси?

- В Беларуси многое зависит от того, что происходит рядом с нашими границами. Белорусский диктатор сделал нашу страну сверхзависимой от происходящего в России. Все события на Востоке от нашей границы, а также отношения нашего соседа с крупными державами, неизменно отзываются на внутренних делах Беларуси.

Поэтому самой важной геополитической тенденцией стало определение позиции новой администрации США к российско-украинскому конфликту и введение санкций против руководства и бизнес-элит РФ.

Этот процесс уже очевиден и необратим: давление США на Россию будет усиливаться, что может привести к еще большей радикализации отношений между Кремлем и Западом.

Россия традиционно отвечает на давление усилением агрессивной политики – не только военной, но и экономической, дипломатической и так далее. И сейчас наиболее вероятным объектом такой комплексной агрессии видится Беларусь. Нас ждет довольно острое и непредсказуемое развитие событий. Допускаю даже, что значительность, глубина и масштаб конфликта между Россией и Западом нами до конца еще не оценены. Равно, как и его возможные последствия для Беларуси.

В канве этой наиболее важной геополитической тенденции произошли и другие, тоже значительные, события 2017 года.

Таковыми стали, например, военные учения «Запад-2017», на которых российские вооруженные силы готовились к нападению на страны Балтии с нашей территории, а также к применению тактического ядерного оружия.

Учения стали показателем того давления, которое восточный сосед оказывает на Беларусь, и проявлением уступок, на которые идет режим Лукашенко. Стало понятно, что позиция белорусского режима позволяет втянуть страну в глобальный конфликт с использованием нуклеарного оружия на нашей земле.

Потому эти маневры я бы, пожалуй, назвал самым важным событием года после массовых акций протеста в Беларуси.

- Чего вы ждете от 2018 года? Каким может быть развитие ситуации в нашей стране?

- Мина замедленного действия, заложенная под экономический фундамент белорусского режима, будет работать и в 2018 году. Это вполне логично: ни одна из проблем экономики не была решена, несмотря на жесткий кризис 2017 года. Что бы там ни говорила государственная статистика – белорусы, особенно в регионах, прекрасно чувствуют, как «лихорадит» лукашенковскую «модель».

А «модель» эта убыточна по определению. Никаких реформ правительство не провело и не в состоянии провести. Единственное упование «экономистов» от власти – на рост цен на нефть и нефтепродукты. Но политика администрации Трампа, разрешившая добычу сланцевой нефти на океанических шельфах, не оставляет шансов белорусскому режиму. Экономика продолжит свое падение в 2018-м, увлекая за собой ее незадачливых «архитекторов».

Мы уже видим волнения людей в регионах, попреки тому, что государственная пропаганда заявляет о какой-то «стабилизации». И в 2018 году социальное напряжение будет расти. А вместе с ним – ожесточение народа против режима.

Беларусь стоит на пороге необратимых и драматичных изменений. Все самое важное и интересное как раз начинается. Говоря словами классика, «смешались в кучу кони, люди»: в Беларуси в 2018 году могут сойтись в одну точку и экономические проблемы, и падение ниже плинтуса «имиджа» власти, и внешнеполитический тупик, в который завел себя Лукашенко.

Сейчас в самом деле чувствуется, что мы стоим на пороге демократических перемен. Для нас действительно открывается новое окно возможностей. Для патриотических сил крайне важно сделать все возможное, чтобы организовать вокруг себя большую часть общества. Это тем легче сделать, что мы уже являемся выразителями интересов большинства. Надо просто структурировать и организовать это большинство.

БНК в 2017 году сделал стратегически правильный шаг: поддержал, а потом и возглавил массовые социальные протесты, вызванные декретом №3. В 2018 году важно продолжать чувствовать настроения людей, быть выразителями интересов того большинства, которое нас поддерживает и ждет от нас борьбы за их права.

Повторю: сейчас мы уже можем уверенно говорить о том, что на нашей стороне большинство граждан Беларуси. Важно только не сбавлять темп и укреплять эту позицию, расширять свой плацдарм. Тогда мы будем готовы встретить эти важные и необратимые изменения, которые могут произойти в Беларуси в 2018 году. Сможем управлять ситуацией и диктовать свою повестку дня.

Я по-прежнему призываю всех, кто еще стоит в стороне, присоединиться к общему делу. Тем более, что в стане Лукашенко сейчас – что-то похожее на панику. Там происходит бросание в разные стороны, поиски каких-то «чудодейственных» средств для выхода из ситуации. Это напоминает то, как пропаганда Геббельса заявляла о каком-то «супероружии», а на самом деле режим метался по углам, не зная, что предпринять.

Панические метания власти не натолкнут ее на правильный путь. Этот режим никогда не отважиться на главное: предоставить полную экономическую свободу белорусам и иностранным инвесторам. Значит, не будет и политической свободы.

Власть продолжит имитировать «бурную деятельность», но на самом деле все ее декреты продиктованы страхом перед переменами. Режим панически боится, что люди начнут выходить на улицы и площади. Когда по всей Беларуси на улицы выйдут сотни тысяч людей – эта авторитарная машина просто забуксует и развалится.

Мы в состоянии сейчас закрепиться на добытых нами площадках свободы и готовиться к тому, что на них появится еще больше людей. Рано или поздно вместе с нами выйдет практически весь белорусский народ.

- Чего бы вы хотели пожелать белорусам в 2018 году?

- Я хотел бы пожелать прежде всего веры. Мы нормальный, трудолюбивый, европейский народ. Мы сможем жить достойно, когда у нас будут нормальные власть и государство. И мы справимся с этой задачей. Мы сможем достичь этого: большинство европейских народов ведь смогло – и у нас тоже получится.

Поэтому желаю веры всем нам. А также – сил и мужества. Ведь это все придется сделать самим. Настоящую свободу нельзя получить в подарок. Ведь все, что легко приходит, легко и теряется. Не будет белорусам счастья на чужой земле – надо своими силами строить свой дом. И я желаю белорусам на Новый год, чтобы это и произошло.