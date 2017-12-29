«Отбирают детей, чтобы заставить родителей работать в колхозе» 6 29.12.2017, 9:24

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Истории белорусов, которые боролись с несправедливостью и победили.

У героини репортажа на телеканале «Белсат» Натальи Михно, которая живет в агрогородке Деречин Зельвенского района, детей забрали шесть лет назад.

«Официальным поводом стало пьянство, – говорит женщина. – Но я каждый день хожу на работу, пьяной меня бы туда не пустили. Опека приходила ко мне, когда сама я была на работе, что-то искали в доме. А потом меня вызвали на комиссию, сказали, что заберут детей. Пока я доехала домой, детей уже забрали – во время моего отсутствия».

Наталья зарабатывает в колхозе до Br 400 в месяц, но на руки получает только 30-40 – остальное уходит на алименты государству. Женщине не за что купить дрова на зиму, а электричество ей обрезали из-за задолженности в оплате.

Наталья Михно топит дом остатками старых досок, которые скоро закончатся. Фото belsat.eu

«Я поддерживаю связь с детьми, звоню им, стараюсь навещать, – говорит Наталья. – Я бы очень хотела вернуть их, но для этого нужно подключить электричество, иметь дрова, продукты в холодильнике – а как я могу это все сделать без денег? Каждый день хожу на работу, плачу налоги, а живу, как бездомная».

Боролись и победили

Семья Костиковых в этой же деревне два месяца подряд баррикадировалась в доме от опеки, которая пыталась забрать у них четырех детей. Семье приписали злоупотребление спиртным, а также упрекали в том, что мать отказались досрочно выйти на работу из декретного отпуска.

«По образованию я продавщица, но некоторое время работала в колхозе дояркой, – говорит Елена Костикова. – Когда младшей дочери шел третий год, меня начали спрашивать, почему я не отдаю ее в садик, а сама не выхожу на работу. Но я имела право еще год быть в декретном, почему я должна выходить? Однажды мы с моей матерью возвращались с дня рождения бабушки – и вдруг к нам подъехала милицейская машина. Нас забрали в отделение, предложили дышать в трубку. Я сразу сказала, что выпила бокал вина на дне рождения – разумеется, прибор покажет алкоголь. Но мы вполне адекватные и ничего не нарушали! Кажется, мы поняли друг друга, нас быстро отпустили – мол, претензий к вам нет. А потом меня вызвали в исполком на комиссию».

Семья Костиковых. Фото belsat.eu

По решению комиссии у Костиковых должны были на полгода забрать детей. За ними приехали на следующее утро – в пять часов. Елена не пустила службу опеки в дом и тем же утром обратилась за помощью к слонимским активистам и профсоюзу РЭП.

С их помощью Костиковы через суд смогли отвоевать детей. Сейчас семью даже сняли с учета, и они больше не в «социально опасном положении».