Disney стала самой «кассовой» студией 2017 года 29.12.2017, 9:29

Фильмы студии собрали в прокате в США 2,27 миллиарда долларов.

Студия Disney стала самой кассовой американской студией 2017 года. Как сообщает Variety, кассовые сборы студии в домашнем прокате за минувший год составили 2,27 миллиарда долларов.

Во многом такой результат является следствием выхода в прокат фильмов «Красавица и чудовище» и «Звездные войны: Последние джедаи». Доля Disney на рынке составляет 21,3%.

На втором месте разместилась Warner Bros., которая занимает 18,9% на рынке и которой удалось собрать 2,02 миллиарда в прокате. Студия Universal занимает третье место и заработала 1,49 миллиарда долларов в прокате США.

Как отмечает издание, в прошлом году кассовые сборы Disney составили 2,85 миллиарда, а Warner Bros. – 1,88 миллиарда.