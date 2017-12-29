Журавель покинул Брест ради перволиговой «Славии»? 29.12.2017, 9:46

Владимир Журавель

Это звучит как шутка, но все может быть очень серьезно.

В начале декабря Владимир Журавель покинул брестское «Динамо». Говорят, тренер не сумел договориться с клубными боссами о целях на будущий сезон – якобы от коуча хотели чуть ли не чемпионство и попадание в группу Лиги Европы, а ведь еврокубки Бресту пока даже не гарантированы, пишет tribuna.com.

Журавель признается, что имеет несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе за рубежом. Но особо выделяет мозырскую «Славию», называя этот вариант интересным. То есть вы понимаете парадокс: по доброй воле оставить Брест, нацеленный на большие задачи, и всерьез интересоваться «Славией», которая в сезоне-2017 вылетела из высшей лиги. Но определенная логика в происходящем все же имеется.

– В Мозыре меня ждут давно. У меня работает там друг, который зазывает уже давно. Мне предложение из Мозыря делать не нужно. Он просто ждет, – сказал Журавель.

Друг – это председатель попечительского совета «Славии» и директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода Виталий Павлов.

Павлов – коренной мозырянин. Жил напротив главного входа в 11-ю школу, что на бульваре Юности. Соседка будущего руководителя НПЗ вспоминает, что он был добрым, спортивным и прилежным мальчиком:

– Помню его еще маленьким. Аккуратненький был, спортивный. Мы дружили семьями (я и сейчас с его мамой периодически общаюсь), оставляли друг другу ключи от квартиры. Хорошая семья.

По словам учительницы математики и классной руководительницы Зои Ивановой, рос Павлов без отца. В трехкомнатной квартире в хрущевке уживались мама, отчим, трое детей и бабушка, которая оказала на Павлова огромное влияние.

– Это была интеллигентная женщина, – говорит Зоя Сергеевна. – И воспитывала она его соответственно. Возможно, поэтому Виталий и отличался от всех ребят. Был спокойным, интеллигентным, культурным, вежливым, благожелательным и надежным. Никогда никому не хамил, а любое поручение выполнял на совесть. Когда учился в институте, мама с отчимом уехала жить в Израиль, а он остался с бабушкой.

– Виталик был средним учеником, – продолжает Иванова. – В основном учился на четверки, но случались и тройки. Заводилой и лидером класса не был, но всегда принимал участие во всех авантюрах, которые придумывали девочки. Как-то так получилось, что именно девочки были генераторами идей. Я никогда не замечала в Виталике какой-то жилки руководителя. Был активным, но не начальником. Может, в институте раскрылся.

В детстве Павлов очень хотел заниматься хоккеем. Мальчика находился под впечатлением от сборной СССР, которая регулярно становилась чемпионом мира и выигрывала Олимпиады. Особые симпатии испытывал к легендарной советской пятерке Ларионов – Крутов – Фетисов – Макаров – Касатонов. Однако в Мозыре не было хоккейной секции, поэтому будущий руководитель выбрал легкую атлетику. Перебрав впоследствии еще несколько видов спорта, он попал в футбол к Анатолию Дергачеву. Следом в секцию записались и друзья Виталия, среди которых был Владимир Журавель.

– Володя тоже жил недалеко от школы, – вспоминает учительница. – Семья была типично советской. Папа работал на заводе. А вот кем была мама, не помню. Она, кстати, до сих пор живет в той же квартире. Часто встречаю на улице, в магазине. Вова попал ко мне в 5-м классе. Был нормальным таким пацаном. Первое время Вова и Виталик не очень тесно общались, но благодаря футболу крепко сдружились.

– Тренер у ребят был очень хороший, – рассказывает Зоя Сергеевна. – Старался не только научить мальчиков играть в футбол, но и сделать хорошими людьми. Следил за учебой, но это не всегда помогало, тогда мне приходилось ругаться. Как только замечала, что мальчики начинают просаживаться по учебе, звонила Анатолию Сергеевичу и просила поработать. Он возмущался, говорил: «Сергеевна, никто ж не жалуется. Только вы», но все равно накручивал пацанам хвосты. Зачем я это делала? Мне просто хотелось, чтобы они учились лучше. Ребята ведь не глупые.

Таким успешным футболистом, как Журавель, Павлов не стал. Но и похвастать руководителю есть чем. На стыке 80-х и 90-х он был крайним полузащитником мозырского «Полесья» – предтечи МПКЦ. Играл под началом Анатолия Усенко и Анатолия Юревича. Среди партнеров были один из тренеров «Гомеля» Алексей Меркулов и рулевой «Слуцка» Виталий Павлов. В конце 90-х «нефтяник» поиграл в «Полесье» из поселка Козенки вместе с нынешним директором «Славии» Андреем Васильцом.

Куда лучше получилось у Павлова в промышленности. После школы он поступил в Мозырский педагогический университет на инженерно педагогический факультет. Окончив вуз, пошел работать на НПЗ – устроился оператором в товарно-сырьевой цех. Учебу при этом не забросил и поступил в Новополоцкий институт нефти и газа. Третье высшее образование получил в Академии управления при президенте.

Карьера на заводе шла в гору. Вскоре Павлов стал начальником товарно-сырьевого цеха. Затем заместителем директора НПЗ, а еще через какое-то время чиновника последовало назначение заместителем председателя концерна «Белнефтехим». Весной 2017-го президент страны подписал указ о назначении Павлова директором нефтеперерабатывающего завода. Также Павлов – действующий депутат райсовета.

По словам знающих Павлова людей, при всей важности постов и занятости он остался обычным человеком. Живет в той же квартире возле школы и периодически навещает свою учительницу математики.

– Когда школа отмечала 30-летний юбилей, он подарил мне огромный букет белых роз, – вспоминает Зоя Иванова. – Я еще шутила, что мой букет оказался круче, чем у директора. Было очень приятно.

– Виталий – хороший человек. Вежливый и культурный, – нахваливает руководителя соседка по подъезду. – Сейчас стал очень занятым: рано уходит и поздно возвращается. Но когда встречает у подъезда, всегда предлагает поднести сумку или подбросить на машине, куда мне нужно.

Осенью 2012-го Павлов стал председателем только созданного попечительского совета «Славии». Правда, из-за занятости на государственной службе, активно курировать клуб не мог. Но с марта этого года чиновник плотно взялся за футбол.

– Виталий Петрович потихонечку вкладывает средства в клуб, – рассказывает защитник «Славии» Денис Ковалевский. – Летом, к примеру, сделали раздевалки. Они у нас были такие… Наверное, еще Кульчий их застал. Полный СССР: деревянные столы, шатающиеся лавки и все такое. Вообще, ремонт задумали еще в прошлом году. Завезли в раздевалку двери, сантехнику и сложили все по центру помещения. И это лежало нетронутым несколько месяцев. Павлов приехал, увидел и распорядился все сделать. Работа пошла не просто быстро, а сверхбыстро. А в октябре у нас открылся восстановительный центр. Теперь красиво.

Кроме того Павлов планирует уложить искусственный газон на стадионе «Спартак», что неподалеку от «Юности», и заявить резервную команду во вторую лигу. Ковалевский отмечает, что в работе нефтяника с клубом ощущается его футбольное прошлое.

– Видно, что человек понимающий. У него нет болельщицкого взгляда на футбол, мол, если команда очень сильно настроилась, то в любом случае победит. Понимает, что так бывает не всегда. Заходит в раздевалку – может, кстати, и в перерыве заглянуть – и не пихает безбожно, а просит еще больше работать на тренировках. Говорит, чтобы нападающие трудились над завершением, а защитники – над отбором. Может и пару ласковых сказать, но в основном все по-доброму, с улыбкой. Мне это импонирует. После вылета собрал нас, поблагодарил за работу и поставил задачу вернуться. Кстати, к Юрию Пунтусу относился хорошо. С пониманием.

– Павлов любит и футбол, и свою основную работу, – продолжает защитник. – Когда прошлым летом проводил нам экскурсию по НПЗ, я поразился, как все организовано на заводе. Предприятие развивается, цеха модернизируются, и рабочие отзываются о руководителе положительно. Мне вообще иногда кажется, что Павлов в Мозыре царь и Бог. Он даже круче мэра. Про него постоянно говорят: куда-то поехал, там-то поприсутствовал, это сказал. А как зовут мэра и нравится ли ему футбол, я вообще без понятия.

Для возвращения в элиту Павлов готов многое сделать: найти отличного тренера и обеспечить хорошее финансирование. Говорят, оно может быть даже лучше, чем в прошлом, высшелиговом, сезоне.