Машинам без техосмотра могут снизить выплату по страховке после ДТП 11 29.12.2017, 9:52

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Для белорусских водителей приготовили еще один новогодний сюрприз.

После страшного ДТП, которое произошло в начале декабря, белорусская Госавтоинспекция снова взялась за водителей без техосмотра. Недавно УП "Белтехосмотр" были озвучены последние данные, и выяснилось, что на процедуре техосмотра экономят уже не 30, а более 50% автомобилистов.

Оказалось, что отсутствие техосмотра чревато претензиями не только со стороны ГАИ, но даже может повлиять на размер выплат по договору обязательного страхования! Как такое возможно?

Поводом для пристального изучения ситуации стала история читателя abw.by.

"Попал в ДТП на своем автомобиле Audi A8, виновным был признан второй водитель - он, поворачивая налево, не уступил мне дорогу. В результате мой автомобиль получил многочисленные повреждения: пострадали оба крыла, обе фары, передний бампер, насос ГУР, вспомогательный ремень, лобовое стекло, передний усилитель, два передних лонжерона, рулевая рейка, треснули верхние передние стаканы и т.д. Дело в том, что у меня не пройден техосмотр, но имеется страховка, оформленная в Белгосстрахе. Когда поехал в страховую писать заявления, предоставил справку из ГАИ, в которой не было указано, что отсутствует ТО. Потом я дал специалисту для ксерокопирования все свои автодокументы: техпаспорт, в/у, страховку, талон и сертификат. После чего мне сказали, что, так как у меня не пройден техосмотр, выплата будет на 10-15% меньше. Как связаны страховка и ТО, насколько снижение выплаты законно? Я же, когда плачу страховой взнос, не предоставляю сертификат".

Мы связались с руководством Бюро по транспортному страхованию, а также в качестве клиента позвонили в Белгосстрах. И там, и там нам пояснили, что из-за непройденного техосмотра страховая компания не может снизить выплаты.

"Тот факт, прошло транспортное средство техосмотр или нет, не имеет никакого отношения к размеру вреда. Такого нет и не было в Беларуси никогда. Возможно, автовладелец имел в виду тот момент, что размер компенсации рассчитывается с учетом износа. К тому же по белорусскому законодательству сейчас предусмотрено возмещение фактических затрат на ремонт. То есть человек, получив страховое возмещение, имеет право поехать на любую станцию, отремонтировать автомобиль, и если сумма выйдет больше, вернуться в чеками в страховую, где ему эти затраты возместят", - пояснили нам в Бюро по транспортному страхованию.

После проведения процедуры оценки повреждений автомобиля мы еще раз связались с автором вопроса, чтобы узнать о ее результатах. Выяснилось, что специалист, который проводил процедуру, пояснил автовладельцу, что наличие ТО играет роль при оценке степени износа запчастей: при отсутствии ТО специалист может внести в документы степень износа до 95%, а при его наличии - остановиться на 85%.

О таких же цифрах нам рассказал еще один автовладелец, который сейчас находится в процессе получения компенсации. Мужчина уточнил, что во время оценки это его не коснулось, но этот момент может быть актуален для владельцев старых автомобилей, у которых процент износа элементов будет большим.

За разъяснением журналисты обратились к начальнику отдела оценки транспорта ЗАО "Центр транспортной оценки" Сергею Гудуну.

"В страховой компании вам сказали верно, наличие или отсутствие техосмотра не влияет на сумму выплаты, однако есть нюанс при расчете размера вреда. Есть такое понятие, как износ частей, который рассчитывается по формуле в зависимости от пробега, возраста транспортного средства и его категории. Задача страховой компании - привести транспортное средство в то же состояние, в котором оно было до ДТП, без улучшений. Что касается оценки размера вреда, по законодательству сейчас, если износ превышает определенное значение, при наличии действующего техосмотра оценщик вправе износ снизить до определенной величины. Последние изменения предельных значений этих величин действуют с июля 2017 года", - пояснил специалист.

Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в редакции приказов Белорусского бюро по транспортному страхованию от 30.05.2014 №11-од, от 22.06.2016 №19-од, от 19.05.2017 №15-од)

101. При расчетном значении износа идентичной части ТС более семидесяти пяти процентов износ части ТС может быть снижен оценщиком до семидесяти пяти процентов при доаварийном нахождении ТС в удовлетворительном состоянии, позволяющем получить допуск ТС к участию в дорожном движении (эксплуатации), определенном оценщиком при осмотре ТС.

При расчетном значении износа идентичной части ТС более восьмидесяти пяти процентов износ части ТС принимается равным восьмидесяти пяти процентам при доаварийном нахождении ТС в условно-пригодном состоянии, определенном оценщиком при осмотре ТС, и наличии действующего на дату оценки разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении. (в редакции приказа Белбюро по транспортному страхованию от 19.05.2017 №15-од).

В случае отсутствия действующего на дату оценки разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении износ части комплектного ТС, имевшего на дату оценки неудовлетворительное техническое состояние, определенное оценщиком при осмотре ТС, не должен превышать девяноста пяти процентов.

"Удовлетворительное, условно-пригодное и неудовлетворительное состояния определяются оценщиком согласно шкале экспертной оценки, в которой прописаны все критерии для каждого состояния. Соответственно, если он признает техническое состояние ТС удовлетворительным, а расчетный процент износа превышает 75 процентов (например, 79 процентов), независимо от того, пройден у авто техосмотр или нет (но ТС в состоянии его пройти, по мнению оценщика), износ может быть снижен до 75 процентов. Если состояние ТС условно-пригодное, то есть имеются дефекты эксплуатации, однако у авто на дату оценки (ДТП) пройден техосмотр, процент износа даже в случае, если он по расчету будет превышать 85 процентов, должен быть снижен оценщиком до 85 процентов. Если же техосмотра нет, процент износа остается на признанном специалистом уровне - к примеру, 89 процентов, 90 процентов и т.д. В случае отсутствия действующего на дату оценки техосмотра и признания технического состояния транспортного средства неудовлетворительным величина износа в заключении не должна превышать 95 процентов. Но такие автомобили в нашей практике встречаются крайне редко, такие машины уже по дорогам не ездят и не проходят техосмотр. Те же, которые могут получить допуск к участию в дорожном движении, обычно находятся либо в удовлетворительном, либо в условно-пригодном состоянии", - рассказал Сергей Гудун.

Также специалисты при определении состояния транспортного средства отталкиваются от требований ТКП 309-2011 (02190) "Государственный технический осмотр транспортных средств". Если состояние транспортного средства признается удовлетворительным, однако у авто не пройден техосмотр, специалист может после внешнего осмотра всего автомобиля выяснить, способно ли оно пройти техосмотр. В этом случае основное внимание он обращает на состояние наружных поверхностей кузова автомобиля и сверяется с п.7.9.2 "Контроль состояния наружных поверхностей кузова (кабины) и его покрытий", по требованиям которого "наружные поверхности кузова (кабины) имеют несоответствия в случае наличия значительных внешних повреждений окраски ТС, которые определяются отсутствием покрытия на внешне видимом участке кузова (кабины) ТС, размер поверхности которого позволяет вписать в него окружность диаметром 50 мм, или на трех и более таких участках, размер поверхности каждого из которых позволяет вписать в него окружность диаметром 20 мм, а также наличия значительных внешних повреждений деталей кузова (кабины), которые определяются наличием сквозных механических или коррозионных повреждений внешне видимых элементов кузова (кабины), а также наличием участков кузова (кабины), имеющего повреждение, размер поверхности которого позволяет вписать в него окружность диаметром 100 мм или трех и более таких участков, размер поверхности каждого из которых позволяет вписать в него окружность диаметром 50 мм". То есть если специалист не обнаружит на всем кузове, а не только на поврежденном элементе не подпадающих под данные требования повреждений, то он зафиксирует, что авто в состоянии пройти техосмотр, и при необходимости снизит износ.

Как видим, все сказанное выше скорее касается владельцев старых автомобилей либо машин с большими пробегами, процент износа деталей которых специалистами по оценке на основании всех расчетов будет признан выше 75-85%, а на элементах имеются повреждения. И если у такого автомобиля будет пройден техосмотр, специалист может при расчете размера вреда снизить износ на величину до 10%, соответственно сумма страховой выплаты владельцу несколько увеличится.