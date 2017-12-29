Автобус наехал на остановку общественного транспорта в Москве 1 29.12.2017, 9:58

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(обновляется) По предварительным данным, погибли два человека.

Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших. На место происшествия выехали полицейские.