Автобус наехал на остановку общественного транспорта в Москве

Автобус наехал на остановку общественного транспорта в Москве1
- 29.12.2017, 9:58
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(обновляется) По предварительным данным, погибли два человека.
Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших. На место происшествия выехали полицейские.