2017 год в неожиданных цифрах 29.12.2017, 10:19

Эти цифры могут многое рассказать о событиях уходящего года.

По итогам 2017 года Би-би-си подготовила подборку цифр, которые могут оказаться для вас неожиданными. Эти цифры могут многое рассказать о событиях уходящего года и даже объяснить некоторые из них.

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Столько бомб и ракет было сброшено на территорию Ирака и Сирии с января по октябрь международной коалицией под командованием США.

Удары по территории Ирака и Сирии наносили и российские военные, однако Москва не раскрывает данные о количестве сброшенных ракет и бомб.

Активисты утверждают, что число жертв среди мирного населения значительно выше официальных данных, опубликованных Вашингтоном и Москвой.

Тем не менее, операции международной коалиции и российских военных помогли вытеснить боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и многих других странах) с большей части территории Ирака и Сирии.

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Столько активных вулканов расположено в Индонезии. Это значительно больше, чем в любой другой стране мира. В ноябре произошло извержение вулкана Агунг, десятки тысяч человек были эвакуированы из опасных районов.

1 700 000 человек

Столько пользователей "Твиттера" использовали хэштег #MeToo, чтобы выразить свое возмущение по поводу случаев сексуального насилия и домогательств.

Хэштег #MeToo получил распространение в октябре после громкого скандала, в центре которого оказался голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн. В развернувшейся в социальных сетях кампании против сексуального насилия приняли участие женщины из 85 стран.

Ноль

Столько лауреатов Нобелевской премии мира, в том числе и фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, отозвались на призывы осудить жестокую политику властей Мьянмы в отношении мусульман народности рохинджа.

По данным организации "Врачи без границ", в 2017 году были убиты по меньшей мере 6 тысяч мусульман-рохинджа, в том числе 730 детей в возрасте до 5 лет.

Аун Сан Су Чжи в сентябре назвала сообщения о притеснениях рохинджа ложью. Она заявляла, что реальная ситуация с рохинджа была искажена "огромным айсбергом дезинформации".

812 футбольных полей

Айсберг A68, который откололся от шельфового ледника Ларсен в Антарктиде в июле этого года, оказался настолько огромным, что его площади достаточно для того, чтобы провести одновременно все матчи следующих 12 чемпионатов мира по футболу.

По словам ученых, тот факт, что от ледника откололся столь крупный айсберг, может говорить об ускорении климатических изменений в результате глобального потепления.

44 в день

Индийские врачи подсчитали, что уровень загрязнения атмосферы в Дели в ноябре был настолько высоким, что дышать столичным воздухом было равносильно выкуриванию 44 сигарет в день. В списке 20 мегаполисов мира с самым загрязненным воздухом 10 городов - индийские.

1600%

За 2017 год биткоин прибавил около 1600% и в декабре приблизился к отметке 20 тысяч долларов.

60 000 000 олимпийских бассейнов

150 триллионов литров воды вылилось на территорию США в августе, когда на побережье обрушился ураган Харви. Этого объема воды достаточно, чтобы наполнить 60 млн олимпийских бассейнов (длиной 50 м, шириной 25 м и глубиной 2 м).

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Это число знаменитостей, умерших в 2017 году (до 22 декабря). По данным сайта некрологов Deathlist.net, 2017 год стал годом потерь: за 12 последних месяцев скончалось больше знаменитостей, чем в предыдущие годы.

В 2017 году мир простился с основателем журнала Playboy Хью Марстоном Хефнером, американским комиком Джерри Льюисом, миллиардером Дэвидом Рокфеллером, музыкантом Томом Петти, пианистом Фэтсом Домино, певцом и гитаристом Гленом Кэмпбеллом, американской актрисой Мэри Тайлер Мур.

3%

По данным международного агентства Eurasia Poll, до такого уровня упала популярность в Бразилии президента страны Мишела Темера. Это самый низкий уровень поддержки главы государства среди всех стран, где проводит опросы Eurasia Poll.

Даже свежий опрос, согласно которому поддержка президента выросла до 6%, не помог Темеру подняться с последнего места.