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Бунт под Светлогорском: Уникальные кадры

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  • 29.12.2017, 10:30
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Независимые журналисты побывали на стихийном митинге.

В деревне Якимова Слобода, что под Светлогорском, состоялся стихийный митинг протеста против завода беленой целлюлозы. На митинге побывала корреспондент сайта «Гомельская весна» Лариса Щирякова.

7 ноября нынешнего года завод начал работать в тестовом режиме. Отныне жители деревни и города чувствуют в воздухе запах хлора. Люди жалуются на трудности с дыханием, аллергию, боятся выходить на улицы, но и дома с закрытыми окнами от удушающего запаха не спасают.

Жители села в смятении и отчаянии, сильно беспокоятся за собственное здоровье, своих детей и внуков. Во время стихийного митинга был организован сбор подписей с требованием сделать работу завода безопасной для окружающей среды.


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