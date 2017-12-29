Как моего сына в БРСМ принимали 2 Вероника Белова, gazetaby.com

29.12.2017, 10:35

1,667

Веселая история о том, как лукашенковская организация прирастает членами.

Честно признаюсь, что про БРСМ вспоминаю, разве что когда читаю новость о том, что на финансирование организации из бюджета выделяется очередной приличный куш. Но недавно о существовании этой «самой известной», «самой массовой» и «самой влиятельной» (как они себя обычно называют) организации мне напомнил собственный сын-восьмиклассник.

— А нас сегодня в БРСМ принимали, — придя из школы, заявил он.

Я напряглась, понимая, что забыла рассказать ребенку о деятельности этой «очень нужной» организации и предостеречь от участия в политических играх взрослых. Но оказалось, что в нашей семье необходимости в таких разговорах нет.

— Я отказался вступать, — успокоил ребенок. — Правда, единственный из всего класса.

— А что сказала на это классная? — поинтересовалась я, чувствуя в душе гордость за сына.

— Спросила: «А если я твоим родителям позвоню?» — передал сын.

— Ой, пусть, конечно, позвонит, — обрадовалась я, предвкушая предстоящий разговор.

— Это вряд ли. Я ей сказал, что вы по этому поводу думаете то же самое. Она тогда поинтересовалась, что будет, если вам позвонит директор? Я сказал, что зря потратит время.

Я посмеялась, слегка сожалея, что сорвался такой любопытный разговор и статья на тему «Как школьников силой загоняют в БРСМ». Но решила выяснить, почему другим детям из класса не удалось «откосить» от членства. То, что рассказал сын, было не менее забавно.

Во-первых, оказалось, что о «самой известной в стране молодежной организации» никто в классе попросту не знал (ну, кроме моего сына, который ряды членов как раз и не пополнил).

— Учительница спросила: «Кто будет вступать в БРСМ?» Все дружно поинтересовались: «А что это такое?», — пересказал беседу ребенок.

Классная попыталась объяснить, что БРСМ — это такая молодежная организация, в которую вступают все.

— Наши поинтересовались: «А что надо делать?» Учительница ответила: «Ничего». Все написали заявления.

Вот так «самая известная организация» стала еще и «самой массовой». Но, оказалось, что БРСМ еще и «самая веселая», и «самая креативная» организация.

— После нас повезли в Дом литератора на встречу с каким-то «известным писателем». Меня тоже попросили съездить, — поведал сын.

По дороге уже другая «школьная работница» стала «обрабатывать» несостоявшегося члена, рассказывая о прелестях организации (очевидно, мой ребенок портил статистику школе).

— Она говорила, что БРСМ дает ей возможность бесплатно посещать дискотеки и ходить на разные концерты и встречи, — перечислял «неоспоримые» преимущества сын.

Что представляют собой эти встречи, новоиспеченные члены могли узнать уже скоро. В Доме литератора их ждало мероприятие с упомянутым «известным писателем», имя которого сын забыл, поскольку ранее никогда и не слышал. Мое возмущение его забывчивостью прошло сразу после того, как ребенок показал фотографию того самого творца с упомянутой встречи. Ни мой диплом филфака, ни просторы интернета не помогли мне идентифицировать эту «известную» личность, а красующаяся на его груди георгиевская ленточка позволили не комплексовать по этому поводу.

Беседа также была под стать моменту.

— Этот писатель рассказывал, как хорошо, что коммунисты пришли к власти в 1917 году, — описывал сын креативный подход БРСМ в продвижении своих идей среди молодежи.

Увы, ни дискотеки, ни мужичок с георгиевской ленточкой, ни рассказы про Великий Октябрь не произвели на чадо впечатления, и организация так и не пополнилась дополнительным членом.

Что же касается остальных, то, сдав по три рубля (за «корочки» и членский взнос), они уже назавтра забыли о существовании Союза, в который только что вступили, и о том, что являются членами «самой влиятельной» организации.

Вероника Белова, gazetaby.com