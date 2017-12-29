Защитник БАТЭ подписал контракт с чемпионом Кипра 29.12.2017, 10:38

Денис Поляков подписал контракт с АПОЭЛом из Никосии.

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси Денис Поляков подписал контракт с АПОЭЛом из Никосии. Контракт рассчитан до мая 2020 года, сообщает Tribuna.com.

Поляков, который начинал карьеру в солигорском «Шахтере», играл за БАТЭ с 2012 года.

АПОЭЛ — 26-кратный чемпион Кипра (с 2013 года — бессменно). В этом году выступал в групповом турнире Лиги чемпионов, занял в группе 4-е место (вслед за «Тоттенхэмом», «Реалом» и «Боруссией»).

В чемпионате Кипра 2017—2018 АПОЭЛ идет на 4-м месте, отставая на четыре очка от лидера первенства АЕКа из Ларнаки.

В чемпионате Кипра принимают участие 14 команд, которые сначала играют в два круга, а затем делятся на шестерки.