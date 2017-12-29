Как изменятся цены на новые авто для белорусов в следующем году 6 29.12.2017, 10:58

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Подорожание связано с повышением утилизационного сбора.

Российские журналисты всерьез опасаются, что в связи с повышением утилизационного сбора автомобили могут существенно подорожать. BMW и Cadillac уже объявили о подорожании своих моделей после Нового года, пишет tut.by. С чем связан рост цен и как это отразится на белорусском рынке?

90% новых автомобилей приезжают из России

Главными игроками и самыми массовыми новыми автомобилями на белорусском рынке являются марки российского производства. Одни — с высокой степенью локализации, другие — «отверточной сборки» либо с низкой локализацией. 90% продаж делают российские марки — Renault, Volkswagen, Lada, Skoda, Nissan, Kia, Hyundai и другие.

Оставшиеся 10% — это чистые иномарки европейской, азиатской или американской сборки, которые попадают на наш рынок в большинстве случаев через российских же импортеров. Хотя, например, Audi и собирается в России крупноузловым методом, но в Беларуси продаются машины немецкой сборки. Китайская марка Haval также является полностью «импортной». В этот же список можно добавить многие люксовые бренды — Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, BMW.

Что влияет на цену в России?

Одним из факторов роста цен называют планируемое увеличение ставок утильсбора в России. По заверениям российского Минпромторга, повышение будет небольшим.

— Масштабы повышения ставок акцизов и утильсбора в РФ пока не ясны. По некоторой информации, увеличение утильсбора для отдельных российских производителей будет скомпенсировано бюджетными средствами государства, но автомобили, которые будут ввезены из третьих стран, точно подорожают, — говорит председатель БАА Сергей Михневич.

Член правления БАА Сергей Варивода рассказал, что в доходной части утвержденного бюджета РФ анонсировано повышение ставок утильсбора на 15%. Поэтому повышение цен будет, но не в два раза.

— Рассуждая о повышении цен, не стоит забывать о системе ЭРА-ГЛОНАСС. По мере истечения сроков действия старых ОТТС (одобрение типа транспортного средства) все больше новых автомобилей будут сходить с конвейера с этой системой. Это тоже влияет на цену отдельных моделей. Хочешь не хочешь, а придется отдать примерно на 400 долларов больше за ненужную пока функцию, — говорит Сергей Варивода.

Также предполагается пересмотреть в России акцизы на мощные автомобили, причем это коснется как иномарок, так и машин российской сборки. Сейчас ставка акциза за автомобили мощностью более 150 л.с. составляет 420 рублей за одну лошадиную силу. В 2018 году планируется расширение шкалы акцизов, разделив автомобили по нескольким категориям: 200−300, 300−400, 400−500 и свыше 500 л.с. Акцизы для них пока предлагают установить в размере 897, 925, 965 и 1084 рублей соответственно.

«Авто в Беларуси подорожают, но не в два раза»

С учетом того, что 90% рынка новых авто составляют российские марки, можно говорить о прямой зависимости белорусских цен от российских. Что касается повышения акцизов, то в выигрыше окажутся те белорусские дилеры или импортеры, которые работают не через Россию, например, Audi. Впрочем, повышение акцизов не означает автоматического повышения цен на авто. Некоторые автопрозводители рассматривают вопрос компенсации дистрибьюторам.

Сергей Михневич говорит, что уже с начала сентября РФ стала облагать все машины, ввозимые на территорию РФ, утильсбором, удержание которого происходит на этапе таможенной очистки, впрочем, как это происходит и в Беларуси. По этой причине автомобили тех производителей, которые потом идут транзитом в Минск, могут подорожать.

— Что касается Беларуси, то Минпром пока не вносит изменения в 64-й указ «Об утилизационном сборе в отношении транспортных средств», то есть у нас ставки утильсбора не меняются. Тем, кто продает машины российского производства, все равно. Они пользуются межправительственным соглашением и не платят утильсбор при ввозе автомобилей из России в Беларусь. Но есть масса дилеров, которые платят утильсбор повторно по той же ставке, что и физические лица, — объясняет Сергей Варивода.

Эксперты говорят, что многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с «БелДжи». С июля вступит в силу межправительственное соглашение о степени локализации минимум 50%. Если к этой дате завод не достигнет необходимого уровня, могут возникнуть проблемы со сбытом этих авто в Россию. В свою очередь, Беларусь может ввести какие-то ответные меры, которые не позволят продавать определенные модели автомобилей и ставить их на учет в Беларуси.

— Если мы говорим о ценах в белорусских рублях, то надо вспомнить, что у нас прогнозом социально-экономического развития страны предполагается девальвация, плановая, незначительная, 5%, и это, естественно, скажется на ценах, хоть и несущественно, — добавляет Сергей Варивода.

Судя по статистике, опубликованной Белстатом, за три квартала 2017 года новые автомобили уже подорожали на 14% в долларах США по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Эксперты сходятся во мнении: новые автомобили будут дорожать. Даже в долларах США, не говоря уже о белорусских рублях. Сейчас автодилеры прогнозируют рост рынка новых авто в 2018 году на 10−15% по отношению к нынешнему году. Если машины подорожают, то рынок вырастет не так активно либо вообще не вырастет, опасаются эксперты.