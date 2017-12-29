Один день с Дедом Морозом: «Когда дети наглеют - снимаю рукавицу и даю щелбан!» 1 29.12.2017, 11:14

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Вхождение в образ Деда Мороза - дело тонкое.

Kp.by на предновогодней неделе уцепилась за накладную бороду актера Олега Чеченева, чтобы узнать вес шубы Деда Мороза и можно ли заработать на праздничном чeсе.

«ИЩИ ТЕПЛЫЙ ВАГОН, А В НЕМ МЕСТА У ПЕЧКИ!»

Олег служит в минском ТЮЗе пятый сезон, но живет в Молодечно. Тут он два с лишним десятка лет был актером и режиссером Минского областного драмтеатра: много играл, ставил, побеждал на фестивалях, считался (и считается) звездой Моло, как называют город местные. А потом взял и поменял все почти в 45 лет.

Журналисты встречаются с актером на перроне молодеченского вокзала - ждут гудогайский дизель на 7.33. Артиста в Чеченеве выдает появление на платформе с приветствием поставленным голосом. Кажется, его оптимизм встряхнул не до конца проснувшихся пассажиров.

- А за здоровье не боитесь перед марафоном спектаклей? Сколько их у вас сегодня? - спрашивает журналист, когда видит незастегнутое пальто Олега. Всю предновогоднюю неделю ему играть Деда Мороза: с частью труппы ТЮЗа Чеченев работает в Концертном зале «Минск».

- Всего два, - отвечает он, только слегка поправляя шарф. Потом закуривает и переводит разговор на главное правило проезда на железнодорожном транспорте зимой: - Ищи самый теплый вагон, а в нем места у печки!

Выходящих из прибывшего дизеля немного. Реализуем совет артиста: влетаем в вагон (второе правило - будь проворнее!) и занимаем местечко что надо. Можно и поговорить.

- Ездить-то каждый день из Молодечно в Минск и обратно и неудобно, и накладно…

- Особенно когда выбираешь транспорт побыстрее и потеплее, а значит, и подороже! Самый бюджетный вариант - 1 рубль 28 копеек на поезде экономкласса до станции «Минск-Северный». Там сажусь на метро (станция «Молодежная») - и без пересадок до «Купаловской». После спектакля - здоровый образ жизни: иду по Карла Маркса или смежным улицам до вокзала, а оттуда до Молодечно - 1 рубль 31 копейка. Но мой любимый - поезд Минск - Гродно. Тут сидячий вагон обойдется в 2 рубля 74 копейки. Еще есть маршрутка за 3 рубля 50 копеек, а лидские дизеля бизнес-класса - 3 рубля 99 копеек. Экономклассом дорога занимает 1 час 50 минут, варианты подороже - час с небольшим. А это сопоставимо по времени с поездкой перекладными из центра в минский спальник.

- Переехать в Минск с концами не планируете?

- Нет, но в идеале хотелось бы иметь постоянную комнатку. Но пока двушка по программе арендного жилья - больше половины заработка актера I категории. Кто помоложе и активно снимается в российских сериалах - выкручивается. Я снимаюсь время от времени.

За беседами пролетает час пятьдесят. Ближе к Минску в дизель подсаживаются родители с празднично одетыми детьми - самый разгар утренников в столице! Может, через несколько часов они и будут фотографироваться с Дедом Морозом с сиденья напротив?

БОРОДУ — ДЕРГАТЬ!

За кулисы концертного зала приходим заранее, хотя выход Деда Мороза - только в конце спектакля «Волшебный полет в Новый Год».

- Этот зал мы между собой называем маленьким стадионом - под тысячу зрителей собирается, - делится Олег Чеченев. - И на такую аудиторию я вообще работаю впервые: отдедморозил немало, но это были театры или клубы. Кстати, мои первые роли в ТЮЗе - главный новогодний герой в «Куды падзеўся снег?» и «Цётухна Прастуда і Новы год» (в Молодечно ту же роль играл в этой пьесе по-белорусски). Тогда в здании ТЮЗа шел ремонт, а работали мы в тесном и холодном Доме литератора.

Правда, и в «Минске» в гримерке на троих едва ли эти трое поместятся одновременно - как ни крути, это не театр. Свою комнатку за сценой Олег делит с молодыми артистами Романом Новаком и Дмитрием Козелом, которые играют Снеговика и Кая. Об их присутствии пока напоминают только смартфоны - ребята уже убежали гримироваться.

До начала постановки посмотрел, что происходит в фойе. Как и всегда на детских представлениях, бойко орудуют торговцы китайским игрушечным ширпотребом. Цены выше, чем в магазинчиках спальных районов, и родители берут больше всяческие светящиеся указки, палочки и фонарики - что подешевле. А на втором этаже незапасливым приходится раскошелиться еще и на какую-то вкусняшку в буфете - тоже подороже, чем в магазинах.

Тем временем за кулисами все актеры наготове, вот-вот третий звонок. Только Дед Мороз готовится к своему выходу в финале размеренно. Но он уже немного загримирован - на бровях появился иней, на щеках - слой румян. А с началом сказочного спектакля Олег Чеченев обновляет год неношенную «спецодежду» - ходит за кулисами в наброшенном кафтане. Вес шубки - килограмм пятнадцать по ощущениям, хотя специально ее не взвешивали. Пока готов полностью только низ: белые сапоги и красные штаны. Мини-открытие: без верхней части наряда Дедушка похож на Санта-Клауса!

Со сцены периодически забегают отдышаться в закулисье артисты, в какой-то момент превратившиеся в Кощея Бессмертного, Снеговика, Баба-ягу, Снегурочку, Ивана-Дурака. И то ли в шутку, то ли в силу образа все норовят умыкнуть то шапку главного героя торжества, то его посох. Не удается.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЗРИТЕЛЯ

Но вот у Олега появляются белоснежная борода и парик - выходит шикарная растительность. Ее проверяют на прочность:

- Как-то я подрабатывал Дедом Морозом на празднике в клубе и один назойливый мальчишка раз дернул за бороду, второй - все сильнее и сильнее, - рассказывает артист. - На третий я перехватил его руку. А на четвертый снял перчатку и дал ему щелбан. Не со всей силы, конечно, но лицо этого мальца надо было видеть: чтобы добрый Дедушка Мороз - и щелбаны раздавал! Он растворился в толпе. А вчера мальчишки норовили залезть под кафтан. Я не среагировал - все равно там двойная спина. Вообще, все зависит от воспитания. Но и детское любопытство никто не отменял, так что терплю!

Дают подергать бороду и журналистам. Вроде все держится крепко. Затем Дед Мороз надевает красный расшитый кафтан и шапку, берет посох и вооружается микрофоном. А спустя пару минут он появляется вместе со Снегурочкой уже в зале. Несколько вопросов детворе - и все рванули к елочке в фойе.

В толпе малышни и родителей фотоаппарат пришлось держать на вытянутых вверх руках - без вариантов. Тут тесновато, потому и программа, что называется, в экспресс-варианте, без хороводов, как в Елочном зале ТЮЗа: зажгли огоньки, спели песенку о маленькой елочке, а дальше - фото со всеми желающими.

Удачливые успевают сняться по отдельности с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком. Самым стойким оказывается Дедушка, который снялся со всеми - до последнего зрителя. Правда, под конец уже сидя.

- С детьми самое важное - сдерживать эмоции и ставить условия игры, - говорит Олег, продолжая пожимать руки еще не разбредшимся ребятишкам по дороге в закулисье. - Ну, и с родителями работать, чтобы никто не обижался, мол, обделили ребенка вниманием. Я вот придумал такой ход для фотографирования: сначала работаю с группой людей по часовой, потом - против часовой. Кстати, за сколько мы справились? Минут за сорок, наверное?

Между спектаклями есть время передохнуть, выпить кофе. Олег снова снимает маску Деда Мороза - в ней долго не продержишься - жарковато. Грим накладывать придется перед каждым спектаклем.

- Это сегодня их два, а завтра - уже четыре! И после каждого - фото как часть работы. За эти дни меня неприятно удивили мамы, которые даже в такой мелочи, как снимок с Дедом Морозом, обходят очередь и пропихивают ребенка вперед. А еще не понимаю тех, кто чуть ли не силой заставляет своих детей фотографироваться с Дедом Морозом. Сразу видно, когда ребенок боится, кому герой с красным носом и белой бородой - чудовище. Казалось бы, забери ты своего малыша и веди домой, но, видно, очень надо поставить себе галочку в разделе «Лучшая мама» или «Лучшая бабушка». Я уже и сам уговариваю таких родителей погулять минут пятнадцать, побеседовать с ребенком, подготовить его морально. Вот сейчас была бабушка, которая с третьего раза усадила внучку ко мне, пока, наконец, не вылетела спасительная для девочки птичка!

- А перед взрослыми приходилось играть Деда Мороза?

- И не раз. Только там не всегда идет на ура. Как-то работал Дедом Морозом на корпоративе. Что за нравы в том коллективе - не знаю, но как я ни изворачивался, а люди возраста 40+ у меня сидели будто гости в студии на ток-шоу. Никаких своих эмоций: скажешь хлопать - хлопают, скажешь улыбаться - улыбаются, а так - нулевые. Было смешно, когда они вдруг становились общительными во время перекусов и танцев, а потом при выходе Деда Мороза будто замораживались! Я весь измотался, но в конце подошел парень и сказал: «Простите нас, что мы неправильно играли в ваши конкурсы».

ЯЗЭП И ДЖОН ВДОХНОВЛЯЮТ, А ДЕД МОРОЗ?

После двух спектаклей идем ЗОЖевскими тропами Олега Чеченева к вокзалу. А потом, взяв билет на его любимый гродненский поезд, стоим на перроне и разговариваем.

- Так почему вы решили изменить свою жизнь? Все же 45 лет - возраст, когда хочется стабильности.

- Да от отчаяния! В молодеченском театре пришло новое художественное руководство, и я понял, что мне там не будет места - ни репертуара, ни возможности ставить. А в ТЮЗе было вакантное место, поговорил с худруком Владимиром Савицким. И мой план вырос из этого факта: «А смогу ли я, «выбітны маладзечанскі артыст», влиться в другой коллектив и быть там самим собой?» Семья меня поддержала. И вроде бы все получилось - попал в хороший круг.

- Но в глазах зрителей о ролях в ТЮЗе бродит стереотип: зайчики, белочки, колобки, Дед Мороз опять же…

- Зато удобно бежать по морозцу на вокзал и с вокзала (смеется)! А если серьезно, то я и в Молодечно за первые лет десять переиграл весь детский репертуар. В ТЮЗе, вот, уже был дважды Львом - в «Таямніцы Вялікага Гудвіна» и «Дарозе на Віфлеем». Но мне почти сразу повезло с ролями! Так на душу лег Язэп Корыто из спектакля «Беларускія вадэвілі». Будто это я сам, но 15 лет назад. В восстановленной Игорем Сидорчиком «Паліяне» знаменитого режиссера ТЮЗа Андрея Андросика у меня роль Джона Пендлтона. Это человек, о котором много говорят, но появляется он на сцене всего несколько раз. Никогда такого не играл и до сих пор иду в этом образе на хорошем преодолении. А тишина во время «Паліяны» стоит такая, как и должна быть в семейном театре. Был еще сложный ввод и в «Аднакласнікі»: роль большая, много нервов, актеры давно сыгрались, привыкли к моему предшественнику.

Да я и с Молодечно ни творческих, ни дружеских связей не разрывал. Иногда играю (правда, давненько уже не было) помощника премьер-министра в «№13», Черта в «Камедыі», есть роль многолетняя в «Ищу настоящего мужчину».

- А желания сменить профессию у вас нет? Или перейти в сезонные артисты на свои хлеба: зимой - Дед Мороз, летом — клоун…

- Было такое желание в те острые моменты, когда прежде видел дичайшую халтуру на сцене и знал, что ты сам в постановку вложил все свои энергию и силы. Но до сих пор не представляю, как реализоваться вне театра. Другое дело, что иногда получалось подрабатывать, если это не мешало графику. Было дело, разъезжал с демонстрацией химических опытов: таскал дорожную сумку с реактивами, а от волнения руки дрожали - чуть не расплескивал все. А сейчас хочется наработать на год материал, чтобы всегда быть готовым - бывают же случайные предложения, неплохие в финансовом плане. Ну а что касается стереотипа, будто дедморозовский чёс на Новый год кормит артиста следующие 12 месяцев, то это ерунда. Ну, месяца два можно себе в каких-то вещах не отказывать, но дальше-то что? Так и «чесать» всю жизнь?