ГАИ предлагает наказывать мотоциклистов за шум и езду на одном колесе 12 29.12.2017, 11:24

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В ПДД могут внести ряд изменений.

ГАИ рассматривает вопрос о привлечении к ответственности мотоциклистов за шум и езду на одном колесе. Об этом во время прямой линии в Сельской газете рассказал начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк, сообщает БелТА.

Отвечая на вопрос о введении наказания за рев моторов мотоциклов без глушителей и за вызывающее поведение на дороге, глава ГАИ отметил, что такая возможность рассматривается.

"На высокий уровень мы вышли с достаточно серьезными и жесткими предложениями в отношении тех, кто нарушает правила дорожного движения на двухколесном транспорте. Рассматриваем вопрос о привлечении к ответственности в части шума, - рассказал Дмитрий Корзюк. - Будут приняты решения по другим нарушениям. Все они будут зафиксированы в ПДД при их изменении. На мой взгляд, наказанием должны стать серьезные штрафные санкции. К примеру, за движение на мотоцикле на одном колесе, не держась за руль, не находясь на самом мотоцикле. Сейчас все это мы обобщаем, обрабатываем, к лету выработаем решение".