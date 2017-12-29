Беларуси нужны новые темы и образы 3 Андрей Курейчик, киносценарист, драматург, режиссер

29.12.2017, 11:28

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Андрей Курейчик

Государство занимается имитацией реформ в киноиндустрии.

Для меня разочарованием года стала картина «Следы на воде», вышедшая в феврале на национальной киностудии «Беларусьфильм». Мало того что фильм получился довольно слабым в творческом плане, так еще и оказался скандальным в вопросах производства. Сценарий написал белорусский режиссер Андрей Голубев, работа заняла целых восемь лет. Однако после того как Голубев выиграл государственный конкурс, Министерство культуры отобрало у него сценарий.

Планировалось, что снимать фильм приедет российский режиссер Егор Кончаловский. С ним был заключен контракт на баснословную сумму, однако довести съемки до конца он не смог. Доделывал картину другой российский режиссер — Александр Анисимов. Разумеется, такое перебрасывание ответственности наложило на ленту свой отпечаток.

Прокатные сборы составили всего 8 % от суммарного бюджета фильма, превысившего миллион долларов. В столице картину посмотрели всего около 5 тыс. человек. Столько же минчан посмотрели фильм «ГараШ» (независимый кинопроект Андрея Курейчика. — прим.), на производство которого ушло 5 тыс. долларов.

Имитацией реформы в киноиндустрии стал пока не ут­вержденный проект указа «О мерах по стимули­рованию развития кинемато­графии». Инициатива ставит цель зарегулировать, а не поддержать кино, что можно считать главной разочаровывающей тенденцией. Киносообщество неоднократно выступало против той редакции проекта, которую представил Минкульт. В документе нет форм стимулирования, поддержки, есть лишь желание усложнить и без того трудную жизнь отечественных кинематографистов.

Согласно проекту указа, «Беларусьфильм» займет привилегированное положение, будет возвышаться над всеми. Разу­меется, тем, кто действительно переживает за белорусское кино, это нововведение не принесет ничего хорошего.

Сейчас продолжается обсуждение документа. Однако нам честно сказали, мол, ни на что вы не повлияете, поскольку проект указа согласован на высоком уровне. Со своей стороны, мы предупредили, что в таком виде документ негативно отразится на имидже тех, кто его разработал.

Из-за бывшего начальника управления по кинематографии Ирины Беляковой 50 % выручки от проката потеряла белорусская независимая комедия «Партизан-фильм» (режиссер Андрей Курейчик. — прим.). Чиновница сначала тянула с выдачей прокатного удостоверения, а затем из-за того, что финальная версия картины оказалась на 50 секунд дольше, нежели было указано в прокатном удостоверении, часть кинотеатров сняла ленту с проката.

В рождественский уик-энд убрать из афиш белорусское кино, когда его и так нет на больших экранах, — сущее преступление. Несмотря на все эти проблемы, мы гордимся тем, что попали в широкий прокат, сделали безубыточный фильм и вышли в лидеры по кассовым сборам на тот период.

Замечательно, что у нас есть достойный победитель национального конкурса «Лістапада». Это картина «Завтра» молодого режиссера Юлии Шатун. Я рад, что развивается проект «Хронотопь» Андрея Кудиненко, объединивший людей, снимающих картины на темы белорусской идентичности.

Важным моментом является то, что появился зритель, готовый ходить на родное кино, и режиссеры, готовые его снимать. Другое дело, что у последних не всегда есть такая возможность, однако они действительно стараются.

Назревает прорыв в среде молодой режиссуры. Считаю, нам нельзя делать глобальные блокбастеры, подражая России. У нас нет на это денег. Необходимо делать ставку на режиссерское мышление, новые темы и художественные образы. По этому пути давно идут Литва, Эстония, Латвия, Румыния, Финляндия. Если мы будем снимать пять-десять таких картин в год, то как минимум две-три из них «выстрелят».

Андрей Курейчик, belmarket.by