Польша вскоре станет непостоянным членом Совета безопасности ООН 1 29.12.2017, 11:39

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о задачах Польши в Совбезе ООН.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сказал, что перед Польшей стоят серьезные вызовы в связи со вступлением в состав Совета безопасности ООН. Через несколько дней Польша в шестой раз станет непостоянным членом Совета безопасности ООН, сообщает «Польское радио».

Среди проблем, которые предстоит решить Польше, Витольд Ващиковский назвал благоустройство территорий, освобожденных от оккупации так называемого Исламского государства. Глава польской дипломатии обратил внимание, что эти территории сильно разрушены, а население очень страдает.

Темой может быть также миротворческая миссия ООН в Донбассе, охваченным конфликтом между Россией, сепаратистами и Украиной. Министр Ващиковский подчеркнул, что нынешняя миссия ОБСЕ в этом регионе недостаточно эффективна, поэтому рассматриваются различные сценарии возможной операции ООН. Глава польского внешнеполитического ведомства, однако, подчеркнул, что проведение такой миссии будет чрезвычайно сложным, в том числе в политическом аспекте, особенно если будет выбран вариант размещения сил ООН на всей территории Донбасса.

Министр Витольд Ващиковский также сказал, что Польша в рамках деятельности в Совете безопасности ООН будет концентрироваться на вопросах укрепления международного права и механизме предотвращения конфликтов.