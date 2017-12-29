Нарколог Константин Минкевич: Граждане и гражданки, пожалуйста, не надо этого! 21 29.12.2017, 11:41

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Как отпраздновать Новый год без его извечного спутника — похмелья.

Константин Минкевич — психиатр-нарколог 1-й квалификационной категории, стаж работы по специальности — 15 лет, с 2012 года — директор и врач ООО «Центр лечения алкоголизма».

- Новый год в моей профессии — совершенно особенный праздник, - рассказывает onliner.by нарколог. - Работающие не первый год в деле «выведения» и «откапывания» коллеги берут отпуск на основной работе, закатывают рукава и две недели трудятся безостановочно. Стационарные наркологические отделения открывают дополнительные палаты, порой койки размещают даже в кабинете директора! И это «приличная» вершина айсберга, глубже — треш реанимаций, травматологий и прочих хирургий.

На моей памяти было несколько пациентов, которые приступили к празднованию еще 25 декабря (ведь наш праздничный календарь очень провоцирует начать немного заблаговременно), но не рассчитали свои силы. Они нашли выход: записались на детоксикацию 30 или даже 31 декабря, чтобы немного прийти в себя и с новыми силами отметить основной праздник.

Помню несколько десятков пропущенных звонков утром 1 января в клинике, практиковавшей выведение из запоя. При этом добрая половина звонивших, когда им перезванивали, даже не смогли понять, о чем речь.

Мы привыкли к вымершим, безлюдным улицам в первый день нового года, напоминающим скорее не о веселом семейном празднике, а о постапокалипсисе из средненького голливудского фильма. Привыкли к тому, что ГАИ в этот день преимущественно ищет (и находит в большом количестве) пьяных за рулем, к ежегодно всплывающим анекдотам про «90% затруднились ответить»; к тому, что на улицах в околопраздничные дни легко можно повстречать более или менее подпивших Деда Мороза и Снегурочку. Мы смотрим на это как на нормальное, даже единственно возможное положение дел, будто бы так и надо.

Мне бы хотелось написать здесь: «Граждане и гражданки, пожалуйста, не надо этого, не пейте вы на Новый год!» — и, покончив с этой темой, отправиться праздновать, а утром 3 января как ни в чем не бывало приступить к повседневной работе. Но важным своим навыком я считаю умение смотреть на дела реалистично.

2018-й не будет исключением. Его встретят весело, шумно и пьяно. Как всегда, пряча детское свое разочарование от несбывшегося чуда в бутылку.

Нет там никакого чуда — одна печальная физиология. Для мужчины весом 80 кг без алкогольной зависимости при употреблении до 40 мл водки наступает подпороговое опьянение, при котором еще разрешено вождение автомобиля в большинстве европейских стран. Доза от 50 до 200 мл водки вызывает состояние легкого опьянения — снижение внимания, ухудшение памяти, нарушение восприятия. Повышение дозы до 300 мл сопровождается заметными нарушениями в скорости реакции, поведении, появляются признаки интоксикации — тошнота, рвота. Более 400 мл водки могут приводить к провалам в памяти, существенным нарушениям речи, координации, поведения. Доза 600 мл и больше способна привести к потере сознания. Кто-то может похвастаться более крепким организмом и выпить больше, кто-то — нет. Совершать достижения и проверять, насколько организм вынослив, — глупо.

Но я напишу вам о совсем другом. О том, что является неизменным спутником самого главного праздника в нашей стране, — о похмелье. У кого-то оно наступит уже 1 января, кто-то столкнется с ним в первый рабочий день. Кто-то — после старого Нового года. А кто-то так увлеченно будет готовиться к празднику, что похмелье придет еще до его начала.

Утром — головная боль, «калатун і смага», сердцебиение, нетвердость в руках, ногах и голове, особенно в голове. Это если здоровый. А то и давление может подскочить за 200, и язва обостриться, или еще какая беда о себе напомнить.

Но даже не телесные страдания и немощь главная беда похмельного человека. Похмелье — это душевные муки. В которых сливается все: и понимание, что веселье из бутылки было сродни фальшивым елочным игрушкам из старого анекдота — вроде и выглядело похоже на настоящее, да радости теперь никакой. И стыд за вчерашнее вперемешку с надеждой, что «с пьяного какой спрос» и «остальные-то были не лучше», которая, впрочем, не очень-то греет. И страх узнать подробности: кому что говорил, как и с кем танцевал, откуда эта царапина и этот синяк, почему на брюках дыра, на месте ли кошелек и есть ли в нем еще предновогодняя премия. Ведь и спросить-то особо некого, хотя еще несколько часов назад в общении с этими людьми не было вообще никаких трудностей.

А над всем этим такое простое и такое бессмысленное «Зачем мне это было надо? Почему я вовремя не остановился?». Новогоднее похмелье — удел далеко не только алкоголиков, ежегодно с ним сталкиваются десятки тысяч людей, не замеченных ранее в излишнем увлечении горячительными напитками, но поддающихся этой всеобщей магии (или всеобщему сумасшествию) праздничного забытья.

Да, похмелье здорового человека при нормальных условиях пройдет в течение нескольких часов преимущественно горизонтального положения с обильным питьем. Да, в отличие от зависимого человека здоровый «празднователь» Нового года на 364 дня забудет обо всем этом. И да, алкоголик, начиная праздничный запой, как бы глубоко он ни прятал свое знание, как бы ни отмахивался от него, в глубине души принимает правила игры, по которым пить ему придется долго и много. Уж такова его болезнь, и не в его власти поступить иначе.

Это его похмелье наступает через неделю, через месяц или к концу лета. И это совсем другая история, совершенно не про Новый год. Но сегодня я говорю о тех, кто раз в год, зажмурившись, ныряет в праздничный омут, надеясь вынырнуть из него моложе, красивее, успешнее, поймать-таки эту самую птицу счастья за хвост в ночь чудес, но ловит лишь его — похмелье.

Для многих людей, которых я сам назову здоровыми, приди они ко мне на прием, это утро единственное в году, когда они отправляются к холодильнику за припасенным накануне шампанским якобы для продолжения праздника. Но чаще всего прием «лекарства» — это следствие советов «старших товарищей» — алкоголиков, прекрасно знающих, что надо делать с перепоя.

А может, ну его, это разовое чудо, этот омут? Может, попытаться-таки всю свою повседневную неповторимую жизнь превратить если не в чудо, то хотя бы в интересное приключение. Любите себя чуть больше, относитесь к себе и к тем, кто рядом, чуть внимательнее — глядишь, и обойдется самый главный праздник без своего извечного спутника.