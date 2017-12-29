Алесь Беляцкий: Будем надеяться, что 2018-й год даст новые возможности 29.12.2017, 12:02

Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Уходящий год был непростым.

Руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий рассказал сайту palitviazni.info о ситуации с правами человека в Беларуси, про политические преследования, о том, каким был 2017-й год, и чего ждать от наступающего.

«Если будет действительно политическая воля на широкие общественные и политические реформы в Беларуси, то почувствуем и облегчение. А пока этого нет, то продолжим находится в состоянии перманентного противостояния», - считает правозащитник.

- Это был непростой и довольно тревожный год, - говорит Алесь Беляцкий. - Все мы помним, что весной проходили массовые социальные акции, которые, к сожалению, не привели к диалогу между общественностью и властями, а наоборот - вызвали репрессии в ответ. В этом году было репрессировано более тысячи человек, появились новые уголовные политические дела, в стране осталась смертная казнь. Никак не может решиться вопрос с ограничением гражданских и политических прав. Нам, как и прежде, затыкают рот, не дают возможности без страха высказаться, и это - ненормальная ситуация.

Так не должно быть в нормальном обществе. Нет уважения со стороны властей к простым людям, к общественности. А это уважение должно быть. И его мы должны добиваться сами.

Как мне кажется, проблемы, которые были в этом году, скорее всего, не исчезнут и в дальнейшем. Нам нужно бороться за свои права, если мы хотим, быть на шаг более свободными и жить в более демократичной атмосфере.

- То, что «дело патриотов» было прекращенo, - это положительный факт?

- Здесь прежде всего надо задаться вопросом: «А зачем власти вообще начинали это дело?» Оно сыграло негативную роль, так как специально возбуждалось во время социальных акций. Очевидно, что основной целью было - сбить уровень социальных и политических протестов. Эту провокацию власти организовали для поднятия уровня страха в обществе. И то, что ее остановили, еще больше подчеркивает политический подтекст дела.

- Сегодняшнюю ситуацию некоторые назвали «жестачайшей либерализацией», хотя Запад, по-видимому, уже спокойно относится к тому, что происходит в Беларуси.

- На самом деле ситуация с правами человека в стране не стала лучше, она остается на прежнем уровне. Но изменилось другое - в нашем регионе вообще ситуация ухудшилась. Российско-украинский конфликт отражается на многих процессах, проходящих в постсоветских странах. Вырос уровень преследования демократического общества. Эти проблемы остаются и в Азербайджане, и в той же России. И это тревожные симптомы, потому что то, что происходит в других странах, сказывается и на ситуации Беларуси.

- Можно ли ситуацию в Беларуси сравнить с азербайджанским вариантом?

- В определенной степени можно, хотя, если посмотреть ретроспективно, то мы, как на качелях. То в Азербайджане ситуация хуже, то у нас. Мы качаемся туда-сюда, но одно объединяет - и здесь, и там мы видим авторитарные режимы, которые не дают своему народу свободно развиваться, зажимают волеизъявление людей.

- Как работалось белорусским правозащитникам в этом году?

- Достаточно сложно, так как старые проблемы никуда не исчезли. Это нерегистрация правозащитных организаций, выдавливание их из легитимного поля, желание спецслужб разделить нас на более лояльных и менее лояльных к властям.

Также не решена проблема с белорусской правозащитницей Еленой Тонкачевой, которая имеет российское гражданство. Как известно, более двух лет назад ее депортировали из Беларуси, что называется, вышвырнули из страны по очень формальным причинам. За это время проблема не решилась, хотя Елена неоднократно обращалась в белорусские органы власти. Да и мы со своей стороны тоже писали такие обращения, называя это преследованием правозащитников за их деятельность.

В 2017-м году белорусские правозащитники периодически преследовались властями. Это происходило весной, когда наши коллеги из Гомеля, Витебска, Молодечно были приговорены к административному аресту, сидели на «сутках». В Минске вообще 25 марта состоялся захват офиса «Весны», тогда было задержано около 60 человек. При этом задержания проходили насильственно, с жестким применением силы. Это показывает, что силовые структуры относятся к правозащитникам очень настороженно, и в любой момент готовы применять в отношении нас насилие. Напряжение во взаимоотношениях остается.

- А есть ли у вас надежда, что в следующем году что-то может измениться в лучшую сторону?

- Мы являемся частью белорусского общества, и в лучшую сторону наша ситуация изменится тогда, когда она вообще изменится в обществе. То есть, если будет действительно политическая воля на широкие общественные и политические реформы в Беларуси, то почувствуем и облегчение. А пока этого нет, то мы будем находиться в состоянии перманентного противостояния. Но все-таки будем надеяться, что 2018-й год даст новые возможности.