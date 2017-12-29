Беларусь недополучила $375 миллионов на поставках продуктов в РФ 5 29.12.2017, 12:05

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Более 50 белорусских предприятий попадали в течение года под ограничения Россельхознадзора.

Беларусь из-за временных ограничений Россельхознадзора за январь-октябрь 2017 года недопоставила в РФ молочных и мясных продуктов на сумму около 375 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщил в среду начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, пишет сайт 1prime.ru.

Беларусь и Россия ежегодно подписывают прогнозные балансы спроса и предложения на продукты питания в "союзном государстве".

"Что касается балансов поставок продовольствия по 2017 году, они с белорусской стороны не выполнены… В январе-октябре на российский рынок недопоставлено молочных и мясных продуктов на сумму около 375 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - констатировал Богданов.

В частности, в РФ недопоставлено 23 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, а также 570 тысяч тонн молока и молочных продуктов в пересчете на молоко.

"Это объясняется простой причиной - действовали ограничения Россельхознадзора, и поэтому мы корректировали рынки сбыта и перенаправляли свою продукцию в другие страны. Таким образом нам удалось снизить долю России в общем экспорте сельхозпродукции на 4,6 процентных пункта", - рассказал специалист.

Россельхознадзор в этом году неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля.

Так, в конце ноября Богданов приводил статистику, согласно которой под ограничения попадали более 50 белорусских предприятий.