Видеофакт: Автомобилисты под Минском выстроились в гигантскую снежинку 4 29.12.2017, 12:13

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В флешмобе участвовали около 140 автомобилей, эвакуатор и мотоцикл.

Автомобилисты из Минска выстроились в огромную снежинку. Такой флешмоб проводился впервые. Его организовали участники автосообщества «Автопомощь Беларусь AHELPBY», пишет tut.by.

На предложение откликнулось порядка 140 автомобилистов, в том числе были задействованы один эвакуатор и мотоцикл. Снежинка получилась около 70 метров в длину и столько же в ширину.