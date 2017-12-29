Разведка США: В окружении Путина появятся отступники 29.12.2017, 12:22

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По мере приближения 2018 года Россия переживает сдвиги во внешней политике.

Годы ухудшения отношений со США и Европой заставили Москву пересмотреть свои приоритеты и стратегию. И хотя ради того, чтобы избежать новой волны санкций, Кремль может пойти на определенные уступки в украинском вопросе, не стоит ожидать скорого разрешения конфликта на Донбассе. Об этом говорится в прогнозе на 2018 год частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Москва смотрит на Восток

В рамках корректировки своей стратегии Россия будет концентрировать внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2018 году. Пока КНДР работает над средствами ядерного устрашения, Кремль продолжит закулисную поддержку северокорейского правительства путем поставки топлива и поддержания торговых связей со страной-изгоем. Москва будет пытаться использовать Пхеньян в качестве рычага для переговоров со США, а также с Японией и Южной Кореей.

Китай также будет играть важную роль в международной стратегии России в 2018 году. Будучи крупнейшим торговым партнером России, Китай помог ослабить экономическую зависимость страны от Запада. Активизация сотрудничества позволит обеим странам изолировать себя от давления США и бросить вызов стратегическому положению Вашингтона в различных точках мира.

Отголоски холодной войны

Не менее важными в следующем году будут отношения Москвы с Западом. В 2018 году может возрасти напряженность между Россией и США. Вашингтон заявил, что в следующем году он может оказать давление на Россию с помощью самых разных средств, включая более тяжелый режим санкций и продажу летального вооружения Украине. В то же время США наращивают свою систему противоракетной обороны в Европе и Азии.

Хлебнув сполна жизни под санкциями, Москва решительно хочет не допустить дополнительных ограничительных мер со стороны Вашингтона в 2018 году. Учитывая это, Россия определит сферы, в которых она будет готова либо сотрудничать с США, либо вести переговоры об уступках. Такими сферами могут стать мирный процесс в Сирии, переговоры с Северной Кореей или конфликт в Украине. Тем временем Москва будет готовиться к тому, что ее связи с Вашингтоном еще более ухудшатся – из-за укрепления отношений в Азии и на Ближнем Востоке, а также из-за наращивания военных сил на пограничных территориях, например, развертывания ракетных систем "Искандер" в Калининградской области.

Вдобавок к беспокойству РФ по поводу санкций Европейский союз будет голосовать за продление ограничительных мер против страны в течение следующего года. ЕС, однако, не последует примеру Штатов, если те введут новые санкции в отношении Москвы за политическое вмешательство, несмотря на то, что 2018 год предоставит России широкие возможности для такого вмешательства в дела Европы. Италия готовится провести выборы к маю, и Кремль будет использовать свое проверенное оружие гибридной войны – дезинформацию, пропаганду и кибератаки – в надежде протолкнуть к власти в Риме более лояльное к нему правительство. В конце концов, если к власти придет популистское "Движение пяти звезд", то оно может нарушить единогласное голосование, требуемое для продления санкций ЕС против России в будущем. Влиять на результаты выборов будет непросто, как поняла Москва во время последних политических гонок во Франции и Германии. Тем не менее Россия будет продолжать сеять раздор среди стран-членов ЕС, даже если не достигнет своих целей в итальянских выборах.

Трудности внутри России

У Москвы будет множество внутренних проблем, с которыми предстоит столкнуться в следующем году. Ухудшение экономического положения России станет одной из самых больших трудностей. После официального выхода из рецессии в этом году страна погрузится в длительный период стагнации. Почти рекордное количество банков терпит банкротство, региональные власти не выполняют свои финансовые обязательства, все больше и больше компаний нуждаются в спасении. Эти проблемы будут тянуть у Кремля финансы, подрывать его фонды благосостояния и заставят правительство РФ взять в долг не менее 18 млрд долларов за рубежом. Поиск финансирования может осложниться, если США наложат санкции, которые будут препятствовать западным рынкам кредитовать Россию. Хотя укрепляющиеся экономические связи Москвы в Азии и на Ближнем Востоке предоставят ей альтернативные варианты.