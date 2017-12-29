Внешний госдолг Беларуси вырос до $16,6 миллиардов 10 29.12.2017, 12:28

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Только в январе-ноябре внешний государственный долг вырос на 21,3%.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2017 года составил $16,6 млрд, увеличившись с начала года на $2,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 21,3%, сообщили interfax.by в министерстве финансов страны в пятницу.

За январь-ноябрь текущего года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $3 млрд 769 млн, в том числе $1,4 млрд за счет размещения еврооблигаций, $1 млрд 194,4 млн кредитов правительства и банков Российской Федерации, $800 млн кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), $227,8 млн кредитов банков Китая, $141,2 млн - Международного банка реконструкции и развития (МБРР), $5,6 млн - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и СИБ.

По данным Минфина, погашение внешнего государственного долга с начала года составило $915,2 млн, в том числе $339,3 млн - правительству РФ, $264,8 млн - ЕФСР, $245,8 млн - банкам КНР, $62,1 млн - МБРР, $2,7 млн- США, $0,5 млн- ЕБРР и СИБ.

Совокупный госдолг Беларуси вырос за январь-ноябрь на Br5,3 млрд, или на 14,4%, и составляет Br42,3 млрд.