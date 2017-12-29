Apple извинилась за замедление старых моделей iPhone и сделала всем подарок 2 29.12.2017, 12:30

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Фото: cnet.com

Владельцы смартфонов получат серьезную скидку на замену батарей.

Компания Apple опубликовала письмо с извинениями перед пользователями за замедление работы некоторых моделей iPhone. Заявление размещено на официальном сайте компании.

В Apple отметили, что со временем литий-ионные аккумуляторы становятся слабыми, чтобы поддерживать активную работу смартфонов на холоде и при слабом заряде. В качестве защитной меры в таких условиях смартфоны раньше могли отключаться.

По мнению Apple, это недопустимо. Из-за этого год назад в iOS 10.2.1 они ввели функцию, которая улучшает режим автоматического управления питанием iPhone при максимальных нагрузках. Многие пользователи отмечали, что производительность их смартфонов стала снижаться.

При этом представители компании особо отметили, что никогда не предпринимали и не будут предпринимать никаких действия для намеренного сокращения срока службы своих смартфонов.

Кроме того, при смене старого аккумулятора на новый функция с заведомым замедлением устройства будет отключена. До декабря 2018 года замена батарей, чей гарантийный срок идет, снизится с 79 до 29 долларов для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.

В будущем компания также выпустит обновление iOS, в котором добавит функцию мониторинга состояния «здоровья» батареи смартфона.

Напомним, после признания Apple замедления работы смартфонов на нее подали многомиллионные иски. Например, Виолетта Майлян из Калифорнии (США) намерена отсудить у компании почти триллион долларов.