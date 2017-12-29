Стало известно, какой будет погода в канун Нового года 29.12.2017, 12:43

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Завтра днем по востоку страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

30 декабря погоду в основном обусловит фронтальная система, медленно перемещающаяся на восток. Ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сгустится туман, ночью слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С, cообщает Гидромет.

31 декабря ночью страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.