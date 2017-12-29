Около 500 белорусов приехали в Швейцарию на Европейскую встречу молодежи 29.12.2017, 13:08

Фото: pixabay.com

В Базеле проходит юбилейная Европейская встреча молодежи, организованная христианским сообществом Taizé.

28 декабря в швейцарском городе Базель началась Европейская встреча молодежи, организованная сообществом Taizé. Несколько десятков тысяч молодых христиан разных конфессий проведут вместе пять дней. Европейская встреча молодежи, также известная под названием «Паломничество доверия на земле», проводится уже в сороковой раз. В ней принимают участие около 500 белорусов, передает «Польскае радыё».

Около 20 тысяч молодых верующих приехали в швейцарский город Базель и его окрестности, чтобы принять участие во встрече, которую проводит христианская община Taizé. Сообщество имеет экуменический характер - то есть, она объединяет христиан разных конфессий.

Паломничество проводится с целью поспособствовать диалогу между конфессиями, усилить сотрудничество и мир в Европе. Молодые люди во время совместных песен, молитв, медитации, разговоров усиливают свою веру и ищут смысл своей жизни.

Впервые встреча состоится одновременно в трех странах: Швейцарии, Германии и Франции. Ожидается, что в Базель приедут около 500 белорусов из Минска, Гродно, Полоцка, Бреста, Барановичей, Новогрудка и других городов. Это представители разных конфессий - подчеркивает одна из участниц встречи Ирина Губская.

- Активное участие во встрече принимают как православные, так и католики и протестанты. Часто приезжают смешанные группы. Эта встреча особым образом объединяет белорусов разных конфессий, - говорит Ирина Губская.

Участников «Паломничества доверия на земле» объединяют в международные группы и селят в местных приходах. Молодежь имеет время увидеть жизнь людей, которые их принимают, а также познакомиться между собой.

Молодые люди участвуют в совместных богослужениях, имеют возможность посетить культурные мероприятия и даже попутешествовать по стране, которая их принимает - рассказывает Ирина Губская:

- Утром мы встречаемся в приходах на общей молитве, а в течение дня происходят две большие совместные молитвы, которые проходят в больших центрах. Кроме этого организуются встречи, концерты. Молодежь имеет возможность посещать другие города, музеи. Например, в этом году в художественном музее в Базеле проходит очень интересная для белорусов выставка, посвященная Шагалу.

В Европейской встрече молодежи традиционно активное участие принимают и поляки. В прошлом году в Риге Польшу представляли несколько сотен человек, среди которых были 140 студентов из Варшавы и Плоцка. Молодые люди вспоминают особую атмосферу этой паломничества.

Как рассказала участница паломничества:

- Встречи проходят в международных группах. Мы обсуждаем темы, которые для нас важны. На улицах много молодых людей, полных энергии, все поют и танцуют.

Основатель Европейских встреч молодежи - протестантский пастор Роже Шюц - в 1999 году посетил Варшаву. Он отметил, что на жизнь человека имеет большое влияние то, умеет ли он любить и прощать.

Паломничества доверия на земле традиционно вызывают большой интерес молодежи. Два года назад в испанскую Валенсию приехали 30 тысяч человек. Идею встречи объясняет монахиня-урсулинка Моника Вронска:

- Цель встречи - это несение надежды. Надежды, которая позволяет увидеть с новой перспективы не только Бога, костел, но и самого себя, и окружающих.

Участники прошлогодней Европейской встрече молодежи в Риге не только молились, участвовали в дискуссиях и развлекались, но и собирали средства для сверстниц, страдающих в различных регионах мира. Они поддержали жертв войны в Украине и Сирии.

Первая Европейская встреча молодежи была организована членами общества Taizé в 1978 году в Париже. С этой поры Паломничество доверия на земле ежегодно проходит в новом европейском городе. Четыре раза паломничества проходили в Польше. Два раза они проходили во Вроцлаве, по одному разу - в Познани и Варшаве.