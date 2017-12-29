Как вычислить бота 4 29.12.2017, 13:18

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Пропагандисты часто используют ботов для распространения фейковых новостей.

Пик их активности в соцсетях пришелся на разгар конфликта России и Украины. Как узнать ботов - в инструкции dw.com.

Зачем нужны боты

Боты - это программы, которые управляют фейковыми аккаунтами в соцсетях. При этом они имитируют поведение настоящих пользователей: подписываются на других юзеров, лайкают, репостят, оставляют под чужими постами заготовленные комментарии. Особенно много их в микроблоге Twitter - по некоторым данным, около трети всех аккаунтов.

Обычно боты работают вместе. В самой крупной из разоблаченных сетей было 350 тысяч фальшивых аккаунтов, которые постили случайные цитаты из "Звездных войн". Чаще всего боты распространяют рекламу. Они могут сообщать погоду или отвечать на вопросы клиентов на сайтах компаний. Но бывает, что эти программы используют в политических целях. Особенно активны они были в начале конфликта России и Украины, во время кризиса с беженцами в Германии, выборов президента США в 2016 году.

Взаимными лайками и перепостами они искусственно выводят в тренды заказные темы или хэштеги.

Например, в 2015-2016 годах в Германии с их помощью активно раскручивались посты и хештеги против беженцев. И хотя в соцсетях хватало и страниц в поддержку их приезда, без аналогичной помощи ботов они выглядели куда менее популярными. В итоге могло сложиться ложное впечатление, что большинство немцев - против, а особенной популярностью в стране пользуются партии, критикующие политику "открытых дверей".

Так боты могут влиять на общественное мнение. Они смещают акценты, раскручивают фейковые новости, дискредитируют определенные точки зрения, атакуют в интернете конкретных людей.

Как отличить бота от обычного пользователя

Однозначно определить бота довольно сложно - даже "верифицированные" соцсетью аккаунты (в "Твиттере", например, они отмечены голубой "галочкой") могут управляться ботом. Скорее, можно говорить о том, насколько высока вероятность, что перед вами бот. Для этого нужно внимательно изучить подозрительный профиль.

Чем меньше в нем личной информации, тем вероятнее, что это бот. Иногда боты используют имена, сгенерированные с помощью алгоритма: они выглядят как случайные комбинации букв и цифр. Бывает, что фотография профиля женская, а имя - мужское. Обратите внимание на подписчиков: часто у бота почти нет друзей, либо среди них - другие боты.

Что за фото стоит на аватарке? Боты крадут чужие снимки. Проверить, нет ли других аккаунтов с тем же фото, можно через обратный поиск по картинкам в Google.Картинки или Yandex.Images.

Кроме того, бота может выдать ненормальная активность. Если пользователь зарегистрировался недавно и ежедневно постит по несколько сотен твитов, - это бот. По мнению исследователей из Оксфордского университета, бота выдают даже 50 твитов в день либо в принципе их одинаковое количество ежедневно.

Почитайте, что именно постит этот аккаунт? Одинаковые темы, тональность, ретвиты одних и тех же СМИ без личных комментариев характерны скорее для бота.

Надежнее всего понаблюдать за странным аккаунтом какое-то время. Если сомнений не осталось, сообщите о нем администраторам социальной сети - бота должны заблокировать.

Проверить вероятность того, что какой-то аккаунт (в том числе и ваш), может принадлежать боту (или выглядеть, как будто это так), можно тут.