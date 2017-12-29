На минские предприятия пришли «письма счастья» из райисполкома 11 29.12.2017, 13:25

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Чиновники требуют согласовывать с ними кадровую политику на предприятиях.

Руководители предприятий Минского района получили письмо. Там говорится, мол, во «исполнение поручений Лукашенко» необходимо обеспечить недопущение несанкционированного увольнения работников. Если только речь не идет о расставании по дискредитирующим основаниям. Данный вопрос просят согласовывать с райисполкомом. Письмо ожидаемо понравилось не всем руководителям. Onliner.by позвонил в Минский райисполком с просьбой прокомментировать текст.

Собственно, вот письмо. Здесь все подробно описывается.

Что получается? Без согласия властей вообще нельзя никого уволить? Даже если человек, допустим, не пьет, что его дискредитировало бы, но не приносит конторе пользу? Журналисты позвонили в Минский районный исполнительный комитет с просьбой разъяснить текст письма.

— В поручениях говорилось о недопущении несанкционированных увольнений работников. Естественно, имеются в виду те люди, которые трудятся добросовестно. Чтобы не было такого, что человек работает-работает, никаких замечаний не получает, а потом наниматель ни с того ни с сего не продлевает его контракт.

Речь ведется о крупных предприятиях.

— Не об ИП и ЧУП с минимальным штатом сотрудников. Серьезные большие предприятия, которые имеют какой-то вес в районе. Если работник — пьяница, прогульщик и в таком духе, то пожалуйста — можно увольнять по статье. Потому что трудится недобросовестно. Если есть серьезные основания (допустим, уход за больным членом семьи) — тоже без согласований. Это Трудовой кодекс. Работник имеет право на такое расставание с нанимателем. Вообще же это упреждающая мера. Смысл в том, чтобы защитить наемных работников предприятий. Предприятий любой формы собственности.

Возникает вопрос. Как это работает?

— Каждый район решает для себя, как это делать. Может быть создана комиссия, которой наниматель объясняет мотивацию своего решения об увольнении. Может быть конкретный человек, ответственный за этот вопрос в райисполкоме.

Мера касается и иностранных предприятий, если там работают белорусы.

— Райисполком может отказать в таком увольнении и не согласовать его. Тогда работодателю придется продлить контракт. Это в теории. Если наемный работник сам не хочет продлевать контракт, то согласовывать ничего не надо. Если наниматель не хочет продлевать контракт, то согласовывать надо. Это защита работника. Никто никому не собирается вставлять палки в колеса. Допустим, наниматель называет конкретные причины расставания с работником и обосновывает свою точку зрения по всем пунктам. Такое увольнение согласуют.