В центре Минска 6-балльные пробки 29.12.2017, 13:46

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Фотo: autogrodno.by

Большие автомобильные пробки образовались в районе площади Независимости и Октябрьской.

29 декабря, 13:00. В центре Минска уже 6-балльные пробки (по методике "Яндекса")! Как передает «Еврорадио», центр города стоит, большие автомобильные пробки образовались в районе площади Независимости и Октябрьской площади:

Вечером 28 декабря в столице Беларуси чуть ли не впервые наблюдались 10-балльные пробки. На улицах было много аварий, "стояла" внешняя сторона кольцевой дороги.