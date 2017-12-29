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В центре Минска 6-балльные пробки

  • 29.12.2017, 13:46
  • 1,811
Фотo: autogrodno.by

Большие автомобильные пробки образовались в районе площади Независимости и Октябрьской.

29 декабря, 13:00. В центре Минска уже 6-балльные пробки (по методике "Яндекса")! Как передает «Еврорадио», центр города стоит, большие автомобильные пробки образовались в районе площади Независимости и Октябрьской площади:

Вечером 28 декабря в столице Беларуси чуть ли не впервые наблюдались 10-балльные пробки. На улицах было много аварий, "стояла" внешняя сторона кольцевой дороги.


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