Диетолог: Шампанское на Новый год лучше не закусывать, а запивать 3 29.12.2017, 13:45

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А новогоднее застолье лучше начинать со стакана воды, салатов и фруктов.

В проекте kp.by диетолог, косметолог и тренер рассказывают, что нужно делать в каждом месяце для того, чтобы отлично выглядеть и хорошо себя чувствовать. В сегодняшнем выпуске - рекомендации на январь.

Как бы тщательно мы ни следили за питанием и фигурой, в новогоднюю ночь нас ждет застолье, во время которого тормоза отказывают даже у самых стойких. К тому же в январе нас ждет не один праздничный стол: близится Рождество, затем старый Новый год, плюс походы в гости, а у кого-то еще и корпоративы… Как не набрать лишний вес в эти дни?

- Чтобы утром 1 января не было тяжело, к чревоугодию стоит подготовиться, - предупреждает диетолог и автор книги «Похудеть. Советы профессионала» Инна Рожок. - Не совершайте ошибку, не голодайте 31 декабря. Правильнее будет соблюдать свой обычный режим, слегка уменьшив порции: учитываем, что предстоит ночное новогоднее застолье. Съешьте в этот день легкий завтрак, белковый обед, сделайте легкий перекус и скромный ранний ужин.

- То есть в этот день их будет два?

- Да. Новогоднее застолье начинайте со стакана воды, салатов, фруктов: клетчатка возьмет на себя часть защитных функций. Если щедрое застолье - семейная традиция, позаботьтесь о меню: пусть изобилие на столе будет более здоровым. Рецепты оливье, селедки под шубой и других тяжелых салатов уже давно претерпели изменения в силу современных тенденций и приобщению многих к ЗОЖ. Заправляйте салаты не майонезом, а йогуртом, вместо колбасы используйте курицу, а вместо соленых огурцов - свежие. Если следите за питанием, сделайте больше овощных салатов. Сладости и конфеты отложите на следующий год, замените их фруктами. Фруктовый салат на десерт лучше торта с кремом.

- Чем закусывать шампанское?

- Той пищей, которую вы считаете нужной. Но лучше выпить воды: она разбавляет алкогольную интоксикацию и помогает уменьшить последствия. Вообще считается, что пищу лучше не запивать, но это тот случай, когда вода должна сопровождать застолье. Не пейте сладкие компоты, соки, газировку, постарайтесь заменить их чистой водой.

Также помните, что алкогольные калории - это тоже калории. Если пьете шампанское, выбирайте брют. Любителям полусладкого правильно сделать несколько глотков под бой курантов - и все. И старайтесь проводить новогоднюю ночь активно, чтобы потратить хоть какую-то часть калорий.

«Вчерашний оливье лучше не доедать»

- У тех, кто поздно заканчивает праздник, смещается начало дня. Но не пропускайте приемы пищи, это вредно: даже если проснулись в три часа, завтракайте, а не обедайте. Начните со стакана (а то и двух!) воды, чтобы запустить организм: если в новогоднюю ночь вы все-таки много пили и ели, поутру у организма кроме алкогольной будет еще и пищевая интоксикация. Вода поможет легче с этим справиться. Дополните легкий завтрак тонизирующим напитком вроде зеленого чая. Я не люблю, чтобы доедались блюда. Постарайтесь вернуться к привычному режиму уже к 2 - 3 января.

- А как питаться весь остальной месяц?

- Зимой нам не хватает витаминов, в большей мере водорастворимых. Стоит включить в рацион оранжевые фрукты - хурму, цитрусовые, например мандарины. Это их сезон созревания, и их питательная ценность сейчас выше. Богата витамином С квашеная капуста, свежая - микроэлементами и клетчаткой. Хороши любые крестоцветные (брокколи, цветная, брюссельская), стеблевой сельдерей, имбирь (и в виде чая, и в виде добавок в салаты, и в маринованном виде) - в нем много антиоксидантов, он активизирует обмен веществ.

Можно ли пить таблетки для пищеварения?

- Если вы все-таки предполагаете вероятность обжорства, ферментные препараты могут быть актуальны. От необычной, обильной, смешанной пищи, которую мы едим в то время, когда организм привык отдыхать, может быть пищевой удар. Они помогут предотвратить риск нарушений пищеварительной системы, например панкреатита.