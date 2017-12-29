Что и как будет работать в Минске в новогодние выходные 29.12.2017, 14:07

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Что работает круглосуточно?

Citydog.by узнал, что и как работает в предстоящие праздничные выходные. Прочитайте, вдруг благодаря этому списку вы не потратите время зря.

Общественный транспорт

Метро с 31 декабря на 1 января будет возить пассажиров до 4 утра, но перерыв все-таки будет с 04:00 до 05:30. Далее метро будет работать по графику праздничного дня.

Наземный транспорт 1 января будет ходить по графику воскресенья. И еще важная вещь: в первый день нового года отменят несколько маршрутов городского транспорта, а еще изменится режим работы некоторых автобусов и троллейбусов.

Поликлиники и аптеки

1 января больницы, поликлиники, станции переливания крови, аптеки Минска будут работать по графику праздничного дня, 2-го – уже по графику рабочего дня. Тем не менее в Минске более 30 круглосуточных аптек, которые будут открыты.

На праздники приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилят наиболее квалифицированными специалистами.

МУЗЕИ

Музей ВОВ 31 декабря работает с 10:00 до 17:00 – помните, что касса закрывается в 16:30. 1 января здесь выходной.

Национальный исторический музей 31 декабря открыт с 11:00 до 15:00 (касса – до 14:30). 1 января музей открыт с 14:00 до 19:00 (касса закроется на полчаса раньше).

Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо 31 декабря работает с 10:00 до 16:00, а касса закроется в 15:30. Также работает и «Карчма», а 1 января тут выходной.

Национальный художественный музей планирует работать 31 декабря с 11:00 до 17:00, а 1 января отдыхать.

УНИВЕРМАГИ

ЦУМ 31 декабря открыт с 09:00 до 21:00, 1 января здесь выходной, но торговый комплекс «Столичный» работает с 10:00 до 18:00.

ГУМ 31 декабря работает с 09:00 до 21:00, а 1 января – выходной.

Универмаг «Беларусь» 31 декабря открыт с 09:00 до 21:00, 1 января – закрыт.

Комаровка 31 декабря работает в обычном режиме до 19:00. Кстати, 1 января с 00:30 до 04:00 на площади перед рынком пройдет праздничная программа и дискотека. В понедельник рынок не работает.

ПУНКТЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ

31 декабря и 1 января круглосуточные обменные пункты Беларусбанка на проспекте Независимости 11/1, на проспекте Победителей, 69, в здании ж/д вокзала будут работать в обычном режиме (с перерывами). Отделения банка 31 декабря и 1 января будут закрыты, за исключением тех, которые находятся на пограничных переходах и в пунктах таможенного оформления.