Владелец Ford EcoSport: Частные автосалоны «обувают» клиентов до сих пор 4 29.12.2017, 14:21

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История белорусского водителя наполнена такими страстями, что напоминает восточную притчу.

Сегодня на подъемнике у журналистов av.by побывал Ford EcoSport — автомобиль свежий, а к тому еще очень редкий. Да, официальная его премьера состоялась летом 2014-го на Московском автосалоне, но продажи в Беларуси стартовали лишь в текущем году. За три года эксплуатации машина показала себя только с лучшей стороны, и надеяться, что диагностика выявит какие-то проблемы, было бы глупо. Однако история ее покупки, которую нам рассказал владелец Иван, наполнена такими страстями, что напоминает восточную притчу:

Расплата за прихоть

«Так сложилось, что любовь к автомобилям Ford Motor Company нашему герою привили еще родители, которые ездили на среднеразмерном седане Granada 1980 года выпуска. Затем эта машина перешла по наследству Ивану. Следом появился дизельный Ford Fusion — неприхотливое и очень экономичное авто, которое владелец до сих пор вспоминает с теплотой. После этого «Форды» в сознании мужчины стали золотой серединой цены/качества, и он до сих пор старается выбирать себе транспорт только из модельного ряда данного бренда.

«Теперь, конечно, продукция всех мировых производителей сравнялась по своим характеристикам, — замечает Иван, — но 20 лет назад Ford являлся самой выгодной для нас иномаркой. Эти машины были комфортными как в вождении, так и в обслуживании. Что еще можно было выбрать человеку со средним достатком? Opel гнил и теперь гниет быстрее других машин, Audi всегда были неоправданно дорогими. А этот бренд себя оправдывал».

Поэтому, когда американский бренд анонсировал выпуск своей новой модели в России, наш герой загорелся ее покупкой. Дизайн EcoSport сразу ему приглянулся: в меру компактная, машина обладала высоким клиренсом и была идеальным вариантом для перемещений по городу. Иван сделал предзаказ в минском сервисном центре, записался в очередь. Но со старта продаж прошел месяц, а в Беларусь эта модель все не поступала. Тогда мужчина стал обзванивать российских дилеров; все утверждали, что машин этих нет в наличии. Долго ждать мужчина не мог: во-первых, начались скачки валютного курса, а во-вторых, уж очень Ивану хотелось получить машину, которой еще ни у кого не было…

«Очень скоро это желание вылезло мне боком, — вспоминает владелец. — У официалов были огромные очереди — не пробиться. Тогда я стал звонить по частным объявлениям. И в одной такой компании неожиданно оказалось аж две машины сразу. Одну я зарезервировал, приезжаю. Мне говорят, сейчас, мол, данного авто в наличии нет, и, чтобы подтвердить свой заказ, оставьте задаток. Я ничего плохого не заподозрил, так как знаю: если автомобиль только поступил в продажу, даже официальный сервис вправе требовать предоплату. Мне заявляют: при внесении 20% от стоимости модели ее пригонят в течение двух недель, а если внести полную стоимость, авто появится уже к вечеру. Я, конечно, согласился на второй вариант…»

В стандартном договоре мужчина подвоха не обнаружил — тот был таким же, как и у нас. Хитрость заключалась в другом: рабочий день специалистов, занимавшихся утренними клиентами, в том числе и Иваном, подошел к концу, и им на смену пришли другие, незнакомые люди. Это были опытные психологи, которые стали вызывать уставших, задерганных клиентов по одному и говорить, что цена на автомобиль, который они хотели купить, изменилась. Так Иван узнал, что его EcoSport волшебным образом подорожал на $6 тысяч под смешным предлогом установки дополнительных парктроников…

«К сожалению, свободное ценообразование в России порождает такого рода спекуляции, — рассказывает Иван. — Таким образом все эти частные автосалоны «обувают» клиентов до сих пор. Отказаться от покупки я не мог, иначе вся моя предоплата сгорела бы, оставив меня ни с чем. Но я и за $27 тыс. готов был купить эту машину — тем более что по такой цене ее предлагал минский дилер. Тогда-то мне и признались, что EcoSport найти в свободной продаже нереально — выпускаемый тираж был небольшим и буквально растворялся в очереди из желающих. В итоге мне предложили выбрать другое авто, так что на улицу я вышел с ключами от Kia Rio…»

С документами на авто тоже не обошлось без происшествий. Иван, ясное дело, расстроенный, покинул территорию сервиса за полночь. Завел свою только что купленную машину и поехал ночевать к друзьям, которые проживали где-то в 100 км от Москвы. «Весь на нервах был, переживал сильно, — комментирует наш герой, — и в какой-то момент вдруг понимаю, что документов на машину не вижу. Нигде. Давай искать — нету! Пришлось ехать назад, в автоцентр. На дворе 3 часа ночи. Стоянка закрыта. Охранник, правда, разрешил осмотреть стоянку. А там снег нападал, и грейдер его уже в кучу собрал да в самосвал сгружает. Все, думаю, капец: в России машина без документов все равно что угнанная. Подошел я к этой куче, наугад руку в нее сунул, пошарил немного и… документы свои вытянул. Всю стопку. Даже чернила в подписях не потекли! Вот это было приключение… Нервов тогда потерял уйму. Сэкономил, называется…»

«Своих собратьев по несчастью на обратном пути я легко вычислял! — улыбается Иван. — Тоже, как я, хотели эксклюзив купить за недорого и обожглись на ушлых продавцах. Многие мои товарищи, кстати, поехали тогда за новыми BMW, а приехали на Hyundai. Причем некоторые до сих пор с криком хвалят покупку. Понятно, признаваться не хотят, что их тоже обманули. Как будто за день заядлый поклонник баварских машин может свои взгляды поменять, угу…»

Новогодний подарок

По приезду в Минск наш герой свою новую Kia, ясное дело, продал. Однако вопрос с новой машиной так и не решился. Подумав, что EcoSport ему водить не судьба, Иван стал искать другую модель. С удивлением обнаружив, что в конце 2014 года Ford Explorer подешевел до $16,5 тыс. (при постоянной цене в пределах $50 тыс.), он обзвонил все официальные автосалоны и зарезервировал одно такое авто в Питере. Только вот обналичивать счета в Беларуси тогда запретили, и снять деньги вовремя не удалось. Потом модель начала дорожать, и мужчине пришлось от нее отказаться.

«Напоследок я решил еще раз по кругу обзвонить российских официалов, поспрашивать о наличии EcoSport, — продолжает свой рассказ Иван. — И тут один московский дилер неожиданно подтверждает: да, мол, стоит машина. В топовой комплектации, с передним приводом, "автоматом" и 1,6-литровым движком. И стоит при этом всего 1 млн. российских рублей. Я сперва не поверил, но девушка объяснила, что этот экземпляр из первой партии. Новые стоили уже на 400 тысяч дороже. Я спросил, не проще ли и эту машину к новой партии "пристегнуть"? А она отвечает: мы официальное представительство компании Ford и такими вещами не занимаемся».

Правда, этот дилер тоже захотел получить предоплату за бронь. Но Иван, уже один раз обжегшись на подобной схеме, категорически отказался что-то платить заранее, рассказав о случившемся с ним происшествии. Менеджер историей прониклась и посовещалась с руководством. А там вдруг пошли мужчине навстречу, закрепив за ним бронь бесплатно да еще на два дня!

«Честно говоря, этого я опасался еще больше, — удивляется наш герой. — Посудите сами: дилер идет навстречу клиенту, может быть, даже в ущерб себе. Это вообще нормально (смеется)? Всю дорогу до Москвы я думал: где подвох? До сих пор не понимаю, как так получилось. Думал даже, что машина битая. Но, когда приехал и увидел ее, от сердца отлегло. Там и с курсом полегче было. Да и сам дилер принял оплату у меня в долларах, что сэкономило мне время и деньги. На вырученную разницу мне поставили сеточку в радиатор, сделали алюминиевую защиту днища. Также я купил летние колеса, сразу на дисках. А уже на обратном пути понял — это мне компенсация свыше за стресс от первой неудачной покупки».

Лучшее предложение в классе

Покупку этого кроссовера Иван считает чистой удачей — другую такую машину за эти деньги купить просто нереально. Топовая комплектация Titanium Plus включает в себя все возможные системы помощи при вождении; безопасность обеспечивается семью Airbag, установленными «по кругу»; а за комфорт отвечают климат контроль, подогрев сидений и лобового стекла, датчики дождя и света, система бесключевого доступа Keyless Entry. Для поднятия настроения в салоне установлена разноцветная светодиодная подсветка, а штатная стереосистема выдает, на удивление, качественный звук.

«Музыку послушать я люблю, — комментирует преимущества своей новой машины Иван. — В моем старом Fusion всегда стояли дорогие колонки, сабвуфер и усилители. Здесь я тоже хотел установить звучание более качественное, для чего использовал альтернативные колонки типа JBL. Но, к своему удивлению, обнаружил, что у родной акустики звук лучше. Все потому, что она специально подобрана под внутреннее пространство автомобиля. На всю улицу она, конечно, орать не будет, но лично мне звучания хватает выше крыши».

«Однозначным преимуществом EcoSport является высокий клиренс (200 мм), — продолжает владелец. — Для города это очень удобно, все бордюры мои. Полный привод мне не нужен, поскольку я не живу на даче, а зимы у нас давно не такие снежные, какими были когда-то. Да и передний привод при наличии адекватного водителя везде вывезет. По этой причине я и от "шиповки" отказался. А ведь раньше зимой только такую резину ставил».

Согласно утверждениям Ивана, в эксплуатации данный автомобиль неприхотлив. Вторая генерация EcoSport делит одну платформу с малолитражкой Fiesta, что отразилось на размерах и геометрии кузова. Так, угол наклона переднего стекла стал таким низким, что все сдувается с него встречными потоками воздуха. Лобовое сопротивление при этом минимально, а на высокой скорости «дворниками» можно вообще не пользоваться: влага разлетается в стороны. Поэтому жидкость в бачке омывателя меняется не чаще одного раза в год.

Однако есть у данной дизайнерской особенности и свой минус. Из-за широких боковых стоек ухудшается обзор. Если дорогу видно не полностью, водителю приходится отклоняться назад, что требует привыкания.

Расход топлива в городском цикле, согласно наблюдениям владельца, зимой составляет около 10 литров, летом — не больше 7,5. Под капотом стоит простой атмосферник объемом 1,6 литра, без турбины, агрегированный 6-ступенчатой АКПП.

«Только это не вариатор, а «робот», — уточняет Иван. — Его отличия всем известны: коробка дергает передачи, и это сразу чувствуешь. Этакий эконом-вариант полноценного «автомата». И все же данный тип КПП меня теперь устраивает больше. С возрастом начались проблемы с суставами, отчего дергать "кочергу" да нажимать на педали сделалось некомфортно. А поскольку у меня работа связана со множеством передвижений по городу, такое решение оптимально. Да и динамичная машина. При желании на светофоре я всегда уйду первым. Она как бы сама требует от водителя агрессивной подачи, чтоб не дергаться на малых оборотах».

«За 50 тысяч км, которые я прошел на ней, с машиной вообще ничего не произошло. Кузов целый, на совесть делали — наверное, этот Ford контроль качества проходил. Поломок тоже не было. Передние тормозные колодки менял, но точно не помню когда. Это не разгильдяйство, просто если машина новая и не ломается, есть ли смысл над ней трястись? Плановое ТО делаю круглый год. Машина ведь до сих пор на гарантии. Несмотря на ее российское "гражданство", дилерская поддержка осуществляется и у нас, причем она тоже продлена до трех лет (раньше было только два года). Я здесь даже антикор не делал. Ведь мой старый Fusion за 8 лет не заржавел. Так что и с этой машиной я не спешу», — утверждает Иван.

На подъемнике

Прежде чем оголить EcoSport брюхо, специалист Bosch Service заглядывает под капот, а затем недоуменно переводит взгляд на владельца. Удивляться есть чему: в моторном отсеке как ни в чем не бывало утвердилась пластмассовая воза с освежителем!

«Слишком много свободного места под капотом. А это значит, что все дворовые коты ночуют в моей машине. Был бы мотор побольше, например, 2-литровый, там было бы теснее… А я вам по опыту скажу: дворовые котики пахнут совсем не так, как домашние. Вот я и поставил сюда цитрусовый освежитель. Слышал, звери этот запах не очень любят. Раньше хотел поставить сюда ультразвуковую "пугалку". Но коты залазят в машину только зимой, а в это время аккумулятор сильнее разряжается и с электроникой начинаются проблемы», — говорит Иван, пытаясь заглушить всеобщий смех. Что ж, его можно понять, тем более что способ борьбы с животными выбрал такой гуманный. Другой бы и капкан под капот засунул…

«Задняя подвеска зависимая, на балке. Передняя классическая, независимая. А на EcoSport с полным приводом обе подвески независимые», — комментирует владелец, когда брюхо автомобиля все же достигло уровня наших глаз.

«Кстати, именно благодаря простоте конструкции с подвеской до сих пор все хорошо, — подает голос механик. — Сайлентблоки тут как новые, пружины целые. Спереди тоже ничего не случилось. Наконечники рулевых тяг, шаровые опоры — все как «живое». В моторном отсеке также все красиво, дефектов нет. Подтеканий не обнаружено. Колодки, вижу, недавно менялись. Диски тормозные тоже еще пригодны. Никаких надрывов в пыльниках не обнаружено».

«И хотелось бы что-то найти, но нечего! Даже технические жидкости в норме», — резюмирует специалист, уступая автомобиль мастеру по компьютерной диагностике.

«Все ошибки электроники связаны с просадкой аккумулятора, — спустя какое-то время заговорил тот. — Батарея подсела, и когда машину пытались завести, произошла задержка протокола данных между системами, вот они в памяти и отбились. Теперь мы их обнулили, и вряд ли они появятся снова».

«Странно, авто всегда заводилось…» — удивляется владелец.

«Возможно, она и заводилась, но напряжение было меньше 12 V, а этого уже хватает для некорректной работы систем CAN-шины. Но ничего серьезного ей не грозит. Ошибки отбились в блоке АBS, в системе управления салонным электрическим радиатором салона и в замке рулевой колонки. «Мозгам» просто не хватило напряжения, чтобы получить все пакеты информации», — рассказал специалист.

Довольный состоянием своей машины, Иван, покидая сервисный центр «Титан Моторс», поведал забавный случай с системой бесключевого доступа. И эта история на сегодня заключительная:

«Собираясь на работу, решил подбросить жену до ее машины. По приезду отдал ей свою барсетку с документами и поехал дальше. Стою на заправке, заливаю топливо в бак. Потом забираюсь внутрь и понимаю, что машина не заводится. Стала колом и стоит. Оказалось, что ключ остался в барсетке, которую жена забрала! Пришлось ждать, пока она приедет, нас реанимирует… Не знаю, сколько по времени без ключа можно было проехать, но практика показывает, что минут 10 точно. Потом, наверное, сама заглохла бы».