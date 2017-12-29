«Путин - это тефлоновый президент» 3 29.12.2017, 14:16

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Большинство россиян считает выборы чем-то нечестным и инсценированным.

Корреспондент швейцарского издания Андреас Рюш побеседовал с известным российским социологом Львом Гудковым, директором «Левада-Центра». Его опросы и, тем более, разъяснения являются «бельмом на глазу» у российских властей, пишет Neue Zürcher Zeitungh (перевод — inopressa.ru).

- Как объяснить стабильную популярность Путина?

- В России установился режим, который становится все более авторитарным и полностью контролирует информационное пространство. Важнейшую роль здесь играет телевидение. Телевидение создает искусственную реальность, с большим суггестивным воздействием ведет пропагандистские кампании.

- Однако на чем конкретно основывается популярность Путина?

- На двух вещах. Во-первых, ощущение безальтернативности. Все политическое поле выжжено дотла, у Путина нет конкурентов. (...) Во-вторых, воздействие оказывает пропаганда, согласно которой Путин вернул России статус великой державы.

Гордость быть гражданами великой державы компенсировала людям отсутствие социальной защиты, бедность, уязвимость по отношению к произволу власти. (...) Придя к власти, Путин использовал возникший после распада СССР комплекс неполноценности.

По мнению Гудкова, сейчас в России идет волна ресоветизации, управляемой сверху, "потому что у путинского режима нет других идеологических основ". Реанимируются советские представления, например, о том, что Россия окружена врагами.

- Почему все коррупционные скандалы в Москве не имели никаких негативных последствий для авторитета Путина?

- Путин - это тефлоновый президент. Он использует психологический механизм, при котором он остается выше любой критики. Для авторитарных режимов является типичным, когда народный гнев направлен на более низкие уровни: вместо султана - на великого визиря, вместо царя - на бояр, в данном случае - на правительство и окружение Путина, но не на него лично.

В интервью глава "Левада-Центра" также подчеркнул, что из года в год его аналитический центр констатирует уменьшение явки избирателей на выборах и растущее недоверие к избирательному процессу. "Большинство людей считает выборы чем-то нечестным и инсценированным. Такое разочарование приводит к тому, что голосуют только конформисты", - сказал аналитик.

- Волна протестов этого года создала впечатление, что у молодого поколения растет новый протестный потенциал...

- Думать, что в молодом поколении произошел перелом, - это иллюзия, - заявил социолог, отметив, что протестующие, осознавшие "опасность и бесперспективность авторитаризма", представляют собой незначительную группу населения.

- То есть в обозримом будущем в политике мало что изменится?

- Да, - сказал Гудков. - Даже если предположить, что Путин уйдет, мало что изменится. Потому что функционирование системы важнее одной личности. (...) Ошибочно полагать, что Путин сам принимает все решения.

На вопрос о том, стоит ли ждать новых внешнеполитических "авантюр", социолог ответил: "В ближайшем окружении президента есть группы, из аппарата безопасности, которые (...) заинтересованы во внешнеполитических провокациях. Однако экономическая ситуация ставит этому свои пределы. Санкции действуют".