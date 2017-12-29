Евгений Афнагель: Все зависит от нас самих 29.12.2017, 14:27

Евгений Афнагель

Самая главная победа, которую нужно одержать - над собой.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель подвел итоги года с «Радыё Рацыя»:

- Я считаю, что это был год побед. Безусловно, главным событием стали протесты, которые начались с Марша рассерженных белорусов в Минске и прокатились по десяткам городах страны. В конце концов, их цель была достигнута - декрет №3 отменен.

Уверен, что власти никогда не вернут его в том виде, что был раньше. И это - наша общая победа.

Еще одна победа состоялась в информационном пространстве. Белорусы с юмором и креативностью подошли к сценарию учений «Запад-2017» и буквально за несколько дней нанесли поражение московским разработчикам сценариев гибридных войн на территории нашей страны. Мем Вейшнория, вопреки задумке его создателей, стал символом борьбы за свободу. Но говорят, что самая главная победа - над собой. И в 2017 году ей могут гордиться тысячи наших соотечественников, которые впервые выходили на улицы и площади городов и местечек, громко выражали свои мысли на митингах, в блогах и обычных разговорах с друзьями и коллегами. В стране появились десятки людей, которые за несколько дней становились лидерами протестов, и которых сегодня узнают по всей стране. Думаю, что они еще не раз проявят себя.

- Чем лично вам запомнился 2017-й год?

- Демонстрация солидарности, взаимопомощи и единства белорусов. Сотни людей помогали арестованным участникам акций протеста и их семьям. Тысячи бросили свои дела и отправились в Беловежскую пущу, чтобы принять участие в поисках пропавшего мальчика. Десятки тысяч скандировали лозунг «Жыве Беларусь!» под бело-красно-белыми флагами на концертах Михалка и на Лидском фестивале. Подобных событий не было раньше, они впечатляют и ясно показывают, насколько изменилась наше общество.

- На ваш взгляд, изменится в лучшую сторону ситуация с правами человека в 2018-м году?

- Это зависит от нас самих. По-прежнему остается серьезная угроза самому существованию нашей страны. В Беларуси находятся российские войска и техника. Как показали учения «Запад-2017», власти не способны адекватно реагировать даже на информационные вбросы со стороны Москвы. Скоро мы будем отмечать сотую годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. Безусловно, это будет одно из самых главных событий 2018 года и одновременно самым главным вызовом для белорусов. 25 марта мы увидим, готовы ли мы «людзьмі звацца», заслужили ли право иметь свое государство, можем ли мы защитить его и себя.