Как сделать Новый год особенным с первого дня 29.12.2017, 14:35

«Волшебный список» дел на 2018 год.

Чтобы ваш 2018-й стал особенным с первого дня, предлагаем вам, не прокручивая статью вниз, выбрать одну из цифр от 1 до 40.

А затем получить свое «задание» на следующий год.

Выбирайте цифру от 1 до 40... и смотрите результат под этим фото.

Итак, в 2018 году вам нужно:

1. Посетить новую страну

2. Прочитать за год не менее 20 книг

3. Стать донором крови

4. Прочитать 5 книг на иностранном языке

5. Съездить в приют для животных в качестве волонтера

6. Перейти на белорусский язык

7. Открыть для себя несколько новых белорусских городов

8. Сходить в вегетарианское кафе

9. Записаться на курсы иностранного языка

10. Отдать старые вещи на благотворительность

11. Месяц не пить кофе

12. Быть общественно активным (не в «Фейсбуке»)

13. Пробежать марафон

14. Смотреть сериалы и фильмы на языке оригинала

15. Ложиться спать и вставать в одинаковое время

16. Спать не меньше 7 часов

17. Взойти на гору

18. Приготовить новое блюдо

19. Уделять больше времени себе (не путать с ленью)

20. Написать рассказ

21. Освоить новый для себя навык

22. Заказать себе фотосессию

23. Сделать неожиданный подарок близкому человеку

24. Помочь престарелым соседям

25. Начать сортировать мусор

26. Отдохнуть возле моря

27. На две недели отказаться от сладкого

28. Проведать родителей

29. Сходить в кино в одиночестве

30. Обновить гардероб

31. Начать учить новый иностранный язык

32. Активно заниматься спортом.

33. Изменить прическу

34. Побаловать себя массажем

35. Покататься на коньках

36. Раз в неделю встречаться с друзьями

37. Составить план на 2018-й год и выполнить его

38. Отказаться от вредной привычки

39. Чаще бывать на природе

40. Подписаться на любимый журнал.