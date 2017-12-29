Суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии 2 29.12.2017, 14:46

Билл Браудер

Фото: AFP

Это второй заочных приговор британскому бизнесмену.

Тверской суд Москвы в пятницу, 29 декабря, заочно приговорил британского бизнесмена Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы в колонии. Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей, пишет DW.

Виновным по этому же делу признан и партнер основанного Браудером фонда Hermitage Capital Management Иван Черкасов, который тоже не присутствовал на заседании и получил девять лет колонии. И Браудера, и Черкасова суд обязал выплатить штраф в размере 200 тыся рублей. Обоим запрещено в течение трех лет заниматься предпринимательством в РФ, и с них будет взыскано совокупно 4,2 млрд рублей. Адвокат Браудера заявил, что обжалует приговор.

Второй заочный приговор

В 2013 году Тверской суд Москвы также заочно признал Браудера виновным в невыплате налогов и приговорил его к девяти годам заключения. В октябре 2017 года Россия внесла запрос на арест Браудера в базу Интерпола, после чего бизнесмену аннулировали американскую визу. Однако после разбирательства Интерпол удалил запрос, а США восстановили визу Браудера.

В ноябре газета The Guardian сообщила со ссылкой на судебные документы, что российские следователи считают Браудера подозреваемым по делу об убийстве трех человек.

"Закон Магнитского"

Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.