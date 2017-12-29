Стал известен курс доллара на 1 января 2 29.12.2017, 14:47

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Максимальный курс доллара в 2017 году был зафиксирован на торгах 13 декабря — 2,0378.

29 декабря торги на бирже не проводились, и на 1 января 2018 года (как и на 30—31 декабря 2017 года) определены те же курсы, что и на сегодня, пишет nn.by.

Итак, доллар США — 1,9727 белорусского рубля,

евро — 2,3553 белорусского рубля

российский рубль — 3,4279 белорусского рубля за 100 российских.

1 января 2017 года курс доллара составлял 1,9585, евро — 2,0485, российского рубля — 3,2440 белорусского рубля за 100 российских.

Максимальный курс доллара в 2017 году был зафиксирован на торгах 13 декабря — 2,0378. Евро — 2,4008 (7 декабря), российского рубля за 100 единиц — 3,4534 (14 декабря).