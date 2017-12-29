В аэропорту Бангкока обнаружили семью зимбабвийцев, живущую там уже три месяца 29.12.2017, 15:01

Четверо взрослых и четверо детей приехали в столицу Таиланда еще в мае.

В аэропорту Бангкока случайно обнаружили семью граждан Зимбабве, обитающую там в течение нескольких месяцев. Четверо взрослых и четверо детей приехали в столицу Таиланда еще в мае и несколько раз пытались выехать в третьи страны, однако вновь оказывались в Бангкоке. Они отказываются возвращаться на родину из-за боязни преследований, пишет newsru.com.

Как пишет New Zimbabwe, на гостей из Африки обратили внимание после того, как один из сотрудников аэропорта опубликовал в соцсетях фотографию чернокожей девочки, которой сделал рождественский подарок, и описал ее приключения.

Как выяснилось, зимбабвийцы приехали в Таиланд по туристическим визам. Когда пятимесячные визы истекли, они купили билеты в Барселону через Киев, однако их сняли с рейса и отправили обратно в Бангкок из-за отсутствия европейских виз. Пройти на территорию Таиланда африканцы не смогли из-за отсутствия виз и потому застряли в международном аэропорту Суварнабхуми.

Еду и предметы первой необходимости задержавшимся пассажирам жертвовали сотрудники аэропорта, а вместо кроватей они использовали диванчики в терминале.

BBC со ссылкой на иммиграционное бюро Бангкока пишет, что зимбабвийцы договорились с авиакомпанией "Международные линии Украины" о том, чтобы улететь через Киев в Дубай, а затем отправиться в другую страну, не входящую в Шенгенскую зону. Однако семья аннулировала билеты на последний сегмент своего путешествия, и их вернули из Дубая в Бангкок.

Незадачливые туристы утверждают, что опасаются возвращаться на родину из-за ноябрьских событий, в ходе которых президент Роберт Мугабе был отстранен от власти. По их словам, в Зимбабве их будут преследовать. Однако, отмечает BBC, в стране в настоящее время нет открытой нестабильности, так что эти утверждения вызывают сомнения.

По данным таиландского иммиграционного бюро, семья обратилась в ООН с просьбой о предоставлении убежища. Агентство ООН по делам беженцев попросило Бангкок позволить зимбабвийцам находиться в Таиланде до тех пор, пока не будет решен вопрос об их отправке в третью страну. В ООН подтверждают, что изучают возможности для этого, но когда выход будет найден - неизвестно.

Таиланд не предоставляет политическое убежище и юридический статус беженцам. "Пожалуйста, постарайтесь не сравнивать их историю с фильмом "Терминал". Их ситуация не так драматична. На самом деле у них много вариантов. Они могут отправиться в другую страну, которая согласится их принять. Мы также предложили им проживание в нашем центре поддержки, где есть условия для детей, но они отказались. Они счастливы оставаться в аэропорту", - уверяет представитель миграционной службы Таиланда.

Фильм "Терминал" режиссера Стивена Спилберга с Томом Хэнксом в главной роли вышел в 2004 году. Главный герой картины прилетает в Нью-Йорк, когда в его родной стране случается военно-политический переворот и государство перестает существовать. Виза жителя несуществующей страны аннулируется, и он не может пройти паспортный контроль. Улететь обратно он также не может, потому что все рейсы отменены.

В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в 1988 году с иранским беженцем Мехраном Карими Нассери, который 18 лет жил в парижском аэропорту после того, как его документы были украдены.