Давайте поздравим политзаключенных с Новым годом 2 29.12.2017, 15:09

Светлана Коваленко

Присоединиться к акции cолидарности может каждый.

Участница форума «Свободу политзаключенным» Светлана Коваленко рассказала Сharter97.org о праздничной акции солидарности c белорусскими политзаключенными:

- Новый год - праздник, который с детства ассоциируется с фейерверками, шампанским и весельем до самого утра. Но не у всех возможность провести этот день в кругу семьи, близких и родных людей.

На данный момент в белорусских тюрьмах находится восемь политзаключенных. Люди, которых незаконно осудили, проведут новогоднюю ночь в холодных, мрачных камерах.

Я считаю, что каждый может поделиться частичкой своего тепла и поздравить политзаключенных. Отправить им письмо.

Бывшие политзаключенные не единожды мне рассказывали о том, насколько важна поддержка и солидарность. Особенно приятно, когда это письма и поздравления от незнакомых людей. Ведь подобного рода внимание означает общественное признание и то, что их любят и ждут.

Призываю всех присоединиться к этой праздничной акции. Пусть ворох ярких открыток станет настоящим новогодним чудом для наших политзаключенных.

Куда писать:

1. Воловик Илья Игоревич 212013 г. Могилёв, Славгородское шоссе, 183, ИК №15, отряд 11

2. Жемчужный Михаил Игоревич 213410 г.Горки, ул.Добролюбова, 16, ИК №9, бригада 31, ПКТ

3. Полиенко Дмитрий Александрович 213800, г.Бобруйск, ул.Сикорского, 1, ИК №2, отряд 9

4. Аватаров Тарас Иванович 211300 Витебская обл., г.п.Витьба, ИК №3, отряд 3

5. Бойко Вадим Сергеевич 213004 г.Шклов, п.Молодёжный, ИК №17

6. Юркойть Александр 220030 г.Минск, ул. Володарского, 2, СИЗО №1

7. Цеханович Дмитрий Александрович 211300 Витебская обл., г.п.Витьба, ИК №3, отряд 10

8. Иванов Филипп 211300 Витебская обл., г.п.Витьба, ИК №3