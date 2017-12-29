Денис Поляков: АПОЭЛ – почти идеальный вариант продолжения карьеры 29.12.2017, 15:18

Белорусский защитник рассказал о переходе в клуб из Никосии.

Экс-защитник БАТЭ Денис Поляков, который перешел в кипрский АПОЭЛ, рассказал о мотивах своего решения, пишет «Трибуна»:

– Признаться, решение сменить обстановку далось мне нелегко. Все-таки непросто отважиться на переезд в незнакомую страну да еще с другим укладом жизни. Однако с каждым годом росло убеждение, что надо что-то менять. Ведь 8 лет, проведенных в Беларуси – 2 в «Шахтере», 6 в БАТЭ – большой промежуток времени. Но сомнения присутствовали. С одной стороны, чем больше находишься в одном месте, тем сильнее привыкаешь к обстановке, стабильности, тем меньше хочется перемен, а это верный путь к застою. Но с другой стороны, желание развиваться, попробовать себя на другом месте, в ином окружении не позволяло плыть по течению и сыграло важную роль в осуществлении планов. Если возникали сомнения, то гнал их прочь и верил в то, что все у меня сложится хорошо.

Хотя к решению о смене клубной прописки шел долго. Меня ведь АПОЭЛ приглашал еще год назад. И в своих стремлениях он был весьма настойчив. А вода, как говорится, и камень точит. Вот в итоге я и созрел к переходу. И когда мне еще раз предложили перебраться в состав чемпиона Кипра, то я уже был морально готов, потому и ответил согласием.

Тем более АПОЭЛ – почти идеальный для меня вариант продолжения карьеры. Я ведь еще с детства мечтал играть в клубах, обозначающих амбициозные цели и решающих высокие задачи. Сначала был «Шахтер», потом БАТЭ. Сейчас вот настала очередь выступлений в АПОЭЛе. Эта команда является законодателем мод в кипрском футболе, из года в год борется за чемпионский титул, регулярно выступает в групповых стадиях еврокубков. Философия футбола моего нового клуба близка к той, которую нам прививали в БАТЭ.

Тем не менее еще нет осознания того, что я уже игрок другой команды. Пока не покидает ощущение, что нахожусь в гостях. Все еще кажется, что скоро закончится отпуск, и я по традиции вместе с ребятами по БАТЭ заеду в Дудинку и приступлю к подготовке к новому сезону. Наверное, ситуация начнет меняться после первой тренировки в АПОЭЛе, которая намечена на завтрашний вечер, после первого матча. Рассчитываю, что процесс адаптации в составе моего нового клуба не затянется.

В Борисове я оставил частицу своей души. Считаю БАТЭ родным для себя клубом, буду всегда за него переживать. И не исключаю, что когда-нибудь я вернусь в команду, вместе с которой пережил много приятных мгновений, – сказал Поляков.