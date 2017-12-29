В девяти городах России «заминировали» торговые центры 29.12.2017, 15:36

Волна ложных сообщений о минировании в РФ продолжается.

В Хабаровске, Иркутске, Ижевске, Кемерово, Омска, Улан-Удэ, Барнауле и Томске эвакуируют торговые центры, школы, административные здания из-за звонков о якобы заложенных бомбах. На местах проводятся проверки, сообщает "Настоящее время".

Помимо этого на наличие возможных взрывчатых веществ осматривают аэропорт Иркутска и торговые центры Пензы. Ни одно сообщение о минировании пока не подтвердилось.

По словам начальника пресс-службы Сибирского округа войск Росгвардии Дмитрия Болдырева, силовики проверили все сообщения о заложенных бомбах.

"На данный момент все сообщения проверены совместно сотрудниками Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий. Ничего не выявлено. В основном, звонки касались торговых центров, все они работают в штатном режиме", – сказал Болдырев.

Днем ранее по сообщениям о заложенных бомбах эвакуировали торговые центры на Камчатке. В середине декабря из-за анонимных звонков о взрывных устройствах также эвакуировали учебные заведения, больницы и торговые центры в Москве, Ставрополе, Черкесске и Петропавловске-Камчатском.

С сентября этого года в России прошла волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании. По данным российских правоохранительных органов, от действий "телефонных террористов" пострадали более двух миллионов россиян. Из-за звонков эвакуировались кинотеатры, торговые центры, вокзалы, органы государственной власти и учебные заведения.