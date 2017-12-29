Как Маргарет Тэтчер отказалась лететь вместе с пандой 29.12.2017, 16:15

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Забавная история из недавно опубликованных документов британского Национального архива.

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер однажды, отправляясь в Вашингтон, отказалась лететь в одном самолете с гигантской пандой, жившей в лондонском зоопарке, сообщает bbc.com.

Об этом стало известно из недавно опубликованных документов британского Национального архива.

В 1981 году панду Чиа Чиа нужно было перевезти в Соединенные Штаты, и, поскольку Маргарет Тэтчер как раз собиралась нанести визит в Вашингтон, президент Лондонского зоологического общества лорд Зукерман предложил подсадить панду в сверхзвуковой "Конкорд" премьер-министра.

Самца панды попросил одолжить на время вашингтонский Смитсоновский институт. Американцы надеялись скрестить его с жившей в США пандой Чин Чин.

Но Маргарет Тэтчер заявила, что панды не приносят удачу политикам.

Секретарь кабинета министров сэр Роберт Армстронг писал по этому поводу: "Лорд Зукерман видит в этом возможность продемонстрировать особые отношения и был бы рад организовать объявление о сдаче панды в аренду или отправку панды таким образом, какой, по мнению премьер-министра, наиболее способствовал бы укреплению англо-американских отношений".

"Он даже предположил, что премьер-министр может взять панду с собой в "Конкорд", когда полетит в следующем месяце в Вашингтон", - уточнил сэр Роберт.

Но личный секретарь премьера Клайв Уитмор ответил: "Она сказала, что не возьмет с собой панду: "Панды и политики - это не добрый знак!".

В документах содержится и первоначальная реакция Тэтчер.

На служебной записке, содержавшей это предложение, она написала синим фломастером: "Я не беру с собой панду". Чтобы не осталось сомнений по этому поводу, Тэтчер дважды подчеркнула слово "не" и один раз - слово "собой".

"Лорд З. знает о пандах больше меня. Я уверена, он умеет организовывать такие вещи", - добавила Тэтчер.

В британском Национальном архиве, расположенном в лондонском районе Кью, хранится более 11 миллионов официальных документов, многие из которых поступили туда из правительственных министерств и департаментов. Обычно доступ к ним открывается через 30 лет.