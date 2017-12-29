Охранники в супермаркетах вымогают деньги у мелких воришек 10 29.12.2017, 16:24

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Часто охранники в магазинах превышают свои полномочия.

Ежедневно в каждом супермаркете Бобруйска совершается порядка 5-7 краж. Обычно воришек ловят. И дальше два варианта: либо охранники вызывают милицию, либо сами решают судьбу похитителя. Причем первый вариант – законный, а второй – нет. Но охранники пользуются тем, что сами воры нарушили правила, и наказывают их по своему усмотрению, превышая свои полномочия, пишет bobruisk.ru.

Украл одну пачку жвачки – купи на кассе десять и оставь их в магазине. Этот вариант охранники сетевого супермаркета предложили покупателю, который положил в карман куртки пачку «Juicy Fruit» и не заплатил за нее.

Кто и что воруют

С начала года официально было совершено более 13 тысяч краж, больше половины из них – в продуктовых магазинах. Это те случаи, когда по вызову выезжали сотрудники отдела департамента охраны, который по контракту следит за безопасностью не только магазинов, но и квартир и других объектов. Сколько еще было совершено краж, на которые милицию не вызывали – неизвестно.

Чаще всего воруют алкоголь, кофе, шоколад. Причем, иногда могут разорвать пакет с растворимым кофе и высыпать его содержимое в карман, рассказал администратор одного из сетевых магазинов Бобруйска.

Как правило, этим занимаются бывшие заключенные, наркоманы, алкоголики. Орудуют и организованные группы: один прикрывает, второй отвлекает, третий пытается украсть. Их цель – в основном алкоголь.

Попадаются и дети, но их отпускают – передают родителям.

Наказание

За мелкое воровство, если сумма украденного не превышает 230 рублей, предусмотрен штраф – до 2 300 рублей, окончательную сумму определяет суд в зависимости от размера кражи.

Причем, если человек своровал менее чем на три рубля, то милиция, конечно, приедет на вызов и составит протокол, но дело это будет закрыто из-за незначительности.

Формально охранники должны вызывать милицию при любой сумме кражи.

Но иногда они сами берутся решать судьбу тех, что попался. И наказывают их по своему усмотрению. Например, могут заставить купить несколько позиций украденного товара, но при этом оставить их в магазине.

Пример

Андрей, 37-летний житель Бобруйска, стоя на кассе в одном из сетевых магазинов города, выкладывал продукты на ленту и взял с полки возле кассы пачку жвачки «Juicy Fruit».

– Я просто задумался и «на автомате» положил ее в карман, – говорит он.

Уже после оплаты на выходе к нему подошел охранник и попросил показать содержимое карманов. Андрей обнаружил жвачку, извинился и собрался оплатить покупку. Но работник магазина провел его в комнату охраны.

Там сидел начальник смены, он записал в свой журнал данные Андрея и сказал, что вызовет милицию.

– Но я же не собирался воровать, я реально случайно положил жвачку в карман, остальные покупки-то я оплатил. Это и был мой довод в разговоре с охранником, – рассказывает Андрей.

Но охранник не поверил, прибавив: «Может, адреналина просто захотелось, вот и взял жвачку».

После пяти минут разговора охранник все же предложил альтернативный вариант: оплатить жвачку, купить еще десять и оставить их в магазине. Андрей согласился. Охранник проводил его к кассе и проследил, чтобы все было сделано так, как договорились.

Сумма покупки составила 7 рублей, оплачивались жвачки картой. Примечательно, что чек покупки охранники оставили себе, а Андрею выдали только чек, свидетельствующий о списании суммы с его банковской карты.

Превышение

Куда пошли эти деньги и кому достались 10 купленных и оставленных в магазине жвачек – выяснить не удалось. Заведующая магазином ответила журналистам, что об инциденте она не знала и никогда не слышала о подобной практике. И добавила, что достаточно было попросить оплатить одну пачку жвачки.

– Действия охранника магазина можно назвать превышением служебных полномочий, а действия покупателя – мелким хищением (и не важно, забылся он или нет), – отмечает заведующий юридической консультацией Бобруйска Иван Смирнов. – Только вот покупатель совершил административное нарушение, а охранник – уголовное.

Охрана магазина не вправе самостоятельно досматривать покупателя, они могут только попросить предъявить содержимое карманов, сумки и т.д. Затем они должны вызвать милицию, которая уже проводит досмотр и заводит дело об административном правонарушении, если вообще сочтет нужным. Из-за малозначимости могут и не заводить.

– Я, конечно, понимаю, что формально я своровал, хоть и без умысла, и если б вызвали милицию, то я потерял бы уйму времени, но я считаю, что было бы справедливо просто попросить оплатить ту пачку жвачки, а так мне кажется – это какое-то вымогательство, – считает Андрей.