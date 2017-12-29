Белорусы за пять дней собрали деньги на доску в честь Василя Быкова 1 29.12.2017, 16:28

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Василь Быков

Памятная доска появится на доме, где писатель прожил более 20 лет.

Глеб Лободенко сообщил в своем «Фейсбуке», что за пять дней были собраны деньги на мемориальную доску в честь Василя Быкова. Причем витебская фирма «Рубикон», которая занимается производством лекарств, дала 68% средств, пишет nn.by.

«Рождественское чудо! Пять дней назад, на открытии доски Рыгору Бородулину, было объявлено о сборе средств на доску Василю Быкову - на дом в Минске, где писатель прожил более 20 лет. За эти 5 дней люди собрали 32% (!) необходимых средств, самую существенную сумму внес господин Игорь Жаборовский! А вчера на связь вышла витебская фирма «Рубикон», которая занимается производством лекарственных средств. Директор Виктор Фарбер выразил готовность оплатить всю сумму, которой не хватает. А уже сегодня они прислали договор пожертвования, где значилось как раз та сумма! Таким образом, фирма «Рубикон» покрыла 68% необходимых средств, остаток собрали люди (пожертвовали 60 человек). Огромное спасибо всем, кто был причастен! Низкий поклон руководству предприятия «Рубикон»!», - написал Глеб Лободенко.

Таким образом, сбор средств на памятную доску Василю Быкову завершен, сейчас начинается процедура согласования и собственно создания доски.