Фактор силы: Что ждет Донбасс 9 Роман Бессмертный

29.12.2017, 16:35

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Роман Бессмертный

Фото: PHL

Европа и мир должны создать антипутинскую коалицию, которая тоже должна опираться на силовой фактор.

Сейчас все больше и больше становится понятно, что российско-украинская война в Донбассе включает в себя несколько составляющих конфликтов. Первый – это, собственно, российско-украинский, второй конфликт – это региональный (речь идет о судьбе Центральной Европы), третий – континентальный конфликт, и четвертый – глобальный.

Почему так произошло? Украина – это страна, которая находится в статусе between, то есть между цивилизованным миром и нецивилизованным, Европой и Азией. Это противостояние двух систем. И какой вы не возьмете аспект, вы увидите везде в этом конфликте явно присутствуют две стороны, начиная от различных ценностей и заканчивая различными смыслами.

Анализ предыдущих лет, а также 2017 показывает, что за всеми этими составляющими напряжение растет. Растет оно в Украине и в регионе. В Европе посмотрите на некогда благополучную Германию, где происходят странные вещи. Европа вообще столкнулась с колоссальными тектоническими сдвигами. В глобальном масштабе мир наблюдает за противостоянием Вашингтон – Москва. И поскольку динамика всех составляющих идет на обострение, это означает лишь одно: конфликт на Донбассе в 2018 году не получит решения, а будет обостряться. Сравните военную ситуацию на востоке в 2016 и 2017 годах. Вроде говорят больше, но, если судить по количеству обстрелов и различных конфликтов, то ситуация осложнилась.

Как на Донбассе, так и во всем мире в 2018, мы увидим тенденцию к обострению.

Что делать? Обратите внимание, что, когда Путин говорит о мире, его рейтинг падает. А вот с началом аннексии Крыма и агрессии против Украины, его рейтинг резко взметнулся вверх. То есть когда Россия диктует фактор силы, то общество поддерживает это.

Поэтому очевидно, что сегодня Европа и мир должны создать антипутинскую коалицию, которая тоже должна опираться на силовой фактор. Например, помощь Украине в формировании армии, обеспечение оружием, задействование системы НАТО при защите интересов государств, движущихся к демократии. Я не вижу другого варианта, кроме как сформировать силу, которая противостояла бы Москве. И чем быстрее мир осознает, что сила – это фактор сдерживания агрессии, тем быстрее мы сможем решить накопления этих проблем.

Решение таких конфликтов требует комбинированного подхода: военная сила, экономика, дипломатия, политика и другие средства. Но внутри Украины мы пока зависли на темах агрессия и оккупация. У нас нет конкретных ответов на многие вопросы. Поэтому, думаю, что 2018 не принесет нам ничего хорошего.

Роман Бессмертный «Новое Время»